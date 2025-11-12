Kar yağacak mı? Kar yağışı beklenen iller!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Meteoroloji uzmanları, hafta sonu için kar yağışı uyarısında bulundu. Türkiye’nin kuzey ve iç bölgelerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte bazı illerde kar bekleniyor. Vatandaşlar, hangi illerde kar yağışı olacağını merak ediyor.

Soğuk hava dalgası Türkiye'ye giriş yaptı ve meteoroloji uzmanları, hafta sonu bazı illerde kar yağışı beklendiğini açıkladı. Kar yağışı özellikle Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde etkili olacak. Vatandaşlar "Kar yağacak mı?" sorusuna yanıt ararken, yetkililer uyarılarda bulunuyor. Kar yağışı beklenen iller arasında Erzurum, Kars, Ardahan, Sivas, Kastamonu ve Bolu yer alıyor. Karla birlikte sıcaklıkların düşmesi ve bazı yolların buzlanması olası. Uzmanlar, sürücülerin ve yayaların dikkatli olmasını, araç sahiplerinin kış lastiklerini kontrol etmesini öneriyor. Bu hafta sonu, yüksek kesimlerde kar kalınlığı artabilir ve yer yer ulaşımı zorlaştırabilir. Vatandaşların meteoroloji duyurularını takip etmesi önem taşıyor.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL?

İstanbul'da bugün hava genel olarak çok bulutlu ve sıcaklık yaklaşık 13 °C civarında seyrediyor. Sabah saatlerinde sağanak yağış bekleniyor; saat 09:00'da sıcaklık yaklaşık 14 °C olacak. Öğlene doğru bulutlar biraz azalacak ve sıcaklık 15–17 °C aralığına yükselecek. Öğleden sonra ve akşamüstü ise hava kısmen güneşli veya aralıklı bulutlu olacak, sıcaklık 16 °C civarında seyredecek. Akşam saatlerinde bulutlanma tekrar artacak ve sıcaklık 12–13 °C civarına düşecek.

👉 Sabah yağış ihtimali bulunduğundan şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız faydalı olur. Öğle ve akşamüstü saatleri için hafif mont veya ceket uygun olacak, akşam dışarı çıkarken ise daha kalın giysiler tercih edilebilir.

HAFTA SONU HANGİ İLLERDE KAR YAĞACAK?

Kar yağışı beklenen iller arasında Erzurum, Kars, Ardahan, Sivas, Kastamonu ve Bolu yer alıyor. Karla birlikte sıcaklıkların düşmesi ve bazı yolların buzlanması olası. Uzmanlar, sürücülerin ve yayaların dikkatli olmasını, araç sahiplerinin kış lastiklerini kontrol etmesini öneriyor.

TÜRKİYE'DE HAVA DURUMU: SAĞANAK YAĞIŞLAR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek. Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Kütahya, Antalya, Mersin, Adana, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Doğu bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normallerine yakın seyredecek. Genellikle güney yönlerden esecek rüzgar, Marmara, Ege, İç Anadolu ve Batı ile Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden hafif ila orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yağış anlarında rüzgarın zaman zaman orta kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sakarya çevresinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

  • Bursa: 16°C, sağanak yağışlı

  • İstanbul: 17°C, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

  • Çanakkale: 18°C, parçalı bulutlu

Ege: Parçalı bulutlu, Kütahya çevreleri sağanak yağışlı.

  • İzmir: 22°C, parçalı bulutlu

  • Denizli: 19°C, parçalı bulutlu

  • Afyonkarahisar: 14°C, parçalı bulutlu

Akdeniz: Parçalı bulutlu, Antalya, Mersin ve Adana çevreleri sağanak yağışlı.

  • Adana: 23°C, sağanak yağışlı

  • Antalya: 23°C, sağanak yağışlı

  • Hatay: 24°C, parçalı bulutlu

İç Anadolu: Parçalı bulutlu, Eskişehir, Çankırı ve Sivas çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

  • Ankara: 15°C, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

  • Eskişehir: 14°C, öğle sonrası sağanak yağışlı

  • Çankırı: 18°C, öğle sonrası sağanak yağışlı

Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

  • Düzce: 14°C, kuvvetli sağanak yağışlı

  • Zonguldak: 15°C, kuvvetli sağanak yağışlı

  • Bolu: 12°C, sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Gümüşhane çevrelerinde sağanak yağışlı.

  • Samsun: 19°C, sağanak yağışlı

  • Trabzon: 19°C, sağanak yağışlı

  • Rize: 22°C, parçalı bulutlu

Doğu Anadolu: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevreleri sağanak yağışlı.

  • Erzurum: 13°C, parçalı bulutlu

  • Kars: 14°C, parçalı bulutlu

  • Malatya: 17°C, kuzey ve batı çevreleri sağanak yağışlı

Güneydoğu Anadolu: Parçalı bulutlu geçecek.

  • Diyarbakır: 22°C, parçalı bulutlu

  • Gaziantep: 21°C, parçalı bulutlu

  • Mardin: 21°C, parçalı bulutlu

