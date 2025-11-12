Kar yağacak mı? Kar yağışı beklenen iller!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Soğuk hava dalgası Türkiye'ye giriş yaptı ve meteoroloji uzmanları, hafta sonu bazı illerde kar yağışı beklendiğini açıkladı. Kar yağışı özellikle Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde etkili olacak. Vatandaşlar "Kar yağacak mı?" sorusuna yanıt ararken, yetkililer uyarılarda bulunuyor. Kar yağışı beklenen iller arasında Erzurum, Kars, Ardahan, Sivas, Kastamonu ve Bolu yer alıyor. Karla birlikte sıcaklıkların düşmesi ve bazı yolların buzlanması olası. Uzmanlar, sürücülerin ve yayaların dikkatli olmasını, araç sahiplerinin kış lastiklerini kontrol etmesini öneriyor. Bu hafta sonu, yüksek kesimlerde kar kalınlığı artabilir ve yer yer ulaşımı zorlaştırabilir. Vatandaşların meteoroloji duyurularını takip etmesi önem taşıyor.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL?

İstanbul'da bugün hava genel olarak çok bulutlu ve sıcaklık yaklaşık 13 °C civarında seyrediyor. Sabah saatlerinde sağanak yağış bekleniyor; saat 09:00'da sıcaklık yaklaşık 14 °C olacak. Öğlene doğru bulutlar biraz azalacak ve sıcaklık 15–17 °C aralığına yükselecek. Öğleden sonra ve akşamüstü ise hava kısmen güneşli veya aralıklı bulutlu olacak, sıcaklık 16 °C civarında seyredecek. Akşam saatlerinde bulutlanma tekrar artacak ve sıcaklık 12–13 °C civarına düşecek.

👉 Sabah yağış ihtimali bulunduğundan şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız faydalı olur. Öğle ve akşamüstü saatleri için hafif mont veya ceket uygun olacak, akşam dışarı çıkarken ise daha kalın giysiler tercih edilebilir.

HAFTA SONU HANGİ İLLERDE KAR YAĞACAK?

Kar yağışı beklenen iller arasında Erzurum, Kars, Ardahan, Sivas, Kastamonu ve Bolu yer alıyor. Karla birlikte sıcaklıkların düşmesi ve bazı yolların buzlanması olası. Uzmanlar, sürücülerin ve yayaların dikkatli olmasını, araç sahiplerinin kış lastiklerini kontrol etmesini öneriyor.

Haftalık Hava Tahmini🗓️(12 - 18 Kasım 2025)Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/pXIfhlRAG7 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 11, 2025

TÜRKİYE'DE HAVA DURUMU: SAĞANAK YAĞIŞLAR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek. Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Kütahya, Antalya, Mersin, Adana, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Doğu bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normallerine yakın seyredecek. Genellikle güney yönlerden esecek rüzgar, Marmara, Ege, İç Anadolu ve Batı ile Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden hafif ila orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yağış anlarında rüzgarın zaman zaman orta kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sakarya çevresinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Bursa: 16°C, sağanak yağışlı

16°C, sağanak yağışlı İstanbul: 17°C, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

17°C, sabah saatlerinde sağanak yağışlı Çanakkale: 18°C, parçalı bulutlu

Ege: Parçalı bulutlu, Kütahya çevreleri sağanak yağışlı.

İzmir: 22°C, parçalı bulutlu

22°C, parçalı bulutlu Denizli: 19°C, parçalı bulutlu

19°C, parçalı bulutlu Afyonkarahisar: 14°C, parçalı bulutlu

Akdeniz: Parçalı bulutlu, Antalya, Mersin ve Adana çevreleri sağanak yağışlı.

Adana: 23°C, sağanak yağışlı

23°C, sağanak yağışlı Antalya: 23°C, sağanak yağışlı

23°C, sağanak yağışlı Hatay: 24°C, parçalı bulutlu

İç Anadolu: Parçalı bulutlu, Eskişehir, Çankırı ve Sivas çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Ankara: 15°C, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

15°C, öğle saatlerinde sağanak yağışlı Eskişehir: 14°C, öğle sonrası sağanak yağışlı

14°C, öğle sonrası sağanak yağışlı Çankırı: 18°C, öğle sonrası sağanak yağışlı

Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Düzce: 14°C, kuvvetli sağanak yağışlı

14°C, kuvvetli sağanak yağışlı Zonguldak: 15°C, kuvvetli sağanak yağışlı

15°C, kuvvetli sağanak yağışlı Bolu: 12°C, sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Gümüşhane çevrelerinde sağanak yağışlı.

Samsun: 19°C, sağanak yağışlı

19°C, sağanak yağışlı Trabzon: 19°C, sağanak yağışlı

19°C, sağanak yağışlı Rize: 22°C, parçalı bulutlu

Doğu Anadolu: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevreleri sağanak yağışlı.

Erzurum: 13°C, parçalı bulutlu

13°C, parçalı bulutlu Kars: 14°C, parçalı bulutlu

14°C, parçalı bulutlu Malatya: 17°C, kuzey ve batı çevreleri sağanak yağışlı

Güneydoğu Anadolu: Parçalı bulutlu geçecek.

Diyarbakır: 22°C, parçalı bulutlu

22°C, parçalı bulutlu Gaziantep: 21°C, parçalı bulutlu

21°C, parçalı bulutlu Mardin: 21°C, parçalı bulutlu