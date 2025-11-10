CANLI SKOR ANA SAYFA
Bugün hastaneler açık mı? 10 Kasım acil servisler çalışıyor mu?

10 Kasım 2025 Pazartesi günü, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü anma günü olarak anılıyor. Bu özel günde vatandaşlar, “Bugün hastaneler açık mı, acil servisler çalışıyor mu?” sorusuna yanıt arıyor. Peki, Bugün hastaneler açık mı? 10 Kasım acil servisler çalışıyor mu? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 12:37 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 13:11
10 Kasım 2025 tarihinde vatandaşlar, "Bugün hastaneler açık mı, acil servisler çalışıyor mu?" sorusunu merak ediyor. Vatandaşlar, poliklinik, laboratuvar ve diğer tıbbi hizmetler için hastaneleri ziyaret edebilir. Acil servisler ise her zaman olduğu gibi 24 saat hizmet sunuyor ve acil sağlık sorunlarında kesintisiz destek sağlıyor. Dolayısıyla 10 Kasım'da sağlık hizmetlerinden faydalanmak isteyenler, herhangi bir aksama yaşamadan hastane ve acil servislerden hizmet alabilir. Peki, 10 Kasım 2025 hastaneler açık mı? Acil Servisler çalışıyor mu?

BUGÜN HASTANELER AÇIK MI?

10 Kasım, Atatürk'ü Anma Günü olarak anılsa da resmi tatil kapsamına girmediği için hastaneler ve sağlık kurumları normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam ediyor.


10 KASIM ACİL SERVİSLER ÇALIŞIYOR MU?

Sağlık Bakanlığı ve resmi tatil takvimine göre 10 Kasım resmî tatil değil, bu nedenle tüm kamu ve özel hastaneler normal mesai saatlerinde hizmet veriyor. Özellikle acil durumlar için acil servisler 24 saat boyunca aktif, ambulans ve acil sağlık ekipleri görev başında. Planlı kontroller ve randevulu işlemler de normal şekilde gerçekleştirilebiliyor.

