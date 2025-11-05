CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU? 3 Kasım (dün akşam) MasterChef potaya kim gitti, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef'te haftanın ilk eleme adayları!

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU? 3 Kasım (dün akşam) MasterChef potaya kim gitti, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef'te haftanın ilk eleme adayları!

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye’de 3 Kasım 2025 Pazartesi akşamı haftanın ilk takım oyunu ile performansları yükselen yarışmacılar yarıştı. Şefler tarafından “dünyadan kahvaltı lezzetleri” konseptiyle belirlenen oyunda mavi ve kırmızı takımlar karşı karşıya geldi. Oyunun sonunda kırmızı takım, şeflerin değerlendirmesiyle dokunulmazlığı kazanan taraf oldu. Peki, 3 Kasım (dün akşam) MasterChef potaya kim gitti, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef'te haftanın ilk eleme adayları!

Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 09:04 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 08:47
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU? 3 Kasım (dün akşam) MasterChef potaya kim gitti, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef'te haftanın ilk eleme adayları!

MasterChef Türkiye'de 3 Kasım akşamı oynanan takım oyunu, kahvaltı konseptiyle yarışmacıları yaratıcılık sınırlarında zorladı. Mavi takım, kaptanı Furkan liderliğinde sahne alırken kırmızı takım kaptanı olarak Eylül görev yaptı. Bu bölümde takımlar "dünyadan kahvaltı lezzetleri" temasıyla karşı karşıya geldi. Kırmızı takım dokunulmazlığı kazanırken mavi takım işleri sıkı tuttu ama bir adım geride kaldı. Mavi takımdan çıkmak zorundaydı ve bireysel dokunulmazlık oyununa girildi. Murat Can, zorlu şartlar altında yaratıcılığını konuşturdu ve bu avantajı elde etti. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? 3 Kasım (dün akşam) MasterChef potaya kim gitti, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef'te haftanın ilk eleme adayları!

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Oyunun sonunda kırmızı takım, şeflerin değerlendirmesiyle dokunulmazlığı kazanan taraf oldu. Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım ise içinden bir yarışmacının bireysel dokunulmazlığı alması için yeni bir mücadeleye girdi.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Murat Can oldu. Murat Can, bu üstün performansıyla ilk eleme adayını potaya gönderme hakkını kazandı ve "ilk eleme adayı" olarak Gizem'in adını verdi. İkinci eleme adayı ise takım oylaması sonucunda belirlendi ve bu isim Çağlar oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Sonuç olarak, 3 Kasım tarihli bölümde eleme potasına giren isimler Gizem ve Çağlar olarak netleşti.

