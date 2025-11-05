CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman? FB GS derbisi ne zaman oynanacak?

Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman? FB GS derbisi ne zaman oynanacak?

Süper Lig’de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için heyecan dorukta. Türkiye’nin en büyük futbol rekabetlerinden biri olan derbide, iki ezeli rakip bir kez daha karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, “Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorularının yanıtını araştırıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025 Pazartesi 15:11 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 16:28
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman? FB GS derbisi ne zaman oynanacak?

Süper Lig'de heyecan, yılın en önemli karşılaşmalarından biriyle zirveye çıkıyor. Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, futbolseverlerin merakla beklediği büyük maç olarak dikkat çekiyor. Taraftarlar "FB - GS derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularını araştırıyor. TFF tarafından açıklanan fikstüre göre Fenerbahçe - Galatasaray maçı, ligdeki kader haftalarından birinde oynanacak. Futbolseverler, Fenerbahçe Galatasaray derbisi canlı izle, maç saati ve yayın kanalı detaylarını yakından takip ediyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman?

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 1 Aralık 2025 tarihinde oynanacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşması, ligin 14. haftasında Kadıköy'deki Chobani Stadyumu'nda oynanacak. 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM - Kuruluş Orhan
Tedesco'nun planı ortaya çıktı! Liderliği böyle alacak
DİĞER
Şampiyonlar Ligi’nde Arda Güler’e protesto! Tribünlerin tepkisinin nedeni belli oldu...
Başkan Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı: "Çatlak arayanlar hayal kırıklığına uğrayacak" | "Demirtaş için yargı ne derse o olur"
Fenerbahçe'den Jean-Philippe Mateta hamlesi!
F.Bahçe'den Duran planı! Beşiktaş maçı sonrası...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Filenin Efeleri galibiyetle başladı Filenin Efeleri galibiyetle başladı 16:19
Kartal'ın Antalya mesaisi sürüyor! 3 isim çalışmalara katılmadı Kartal'ın Antalya mesaisi sürüyor! 3 isim çalışmalara katılmadı 15:42
Konyaspor Atan ile sözleşme imzaladı! Konyaspor Atan ile sözleşme imzaladı! 15:40
Ajax - Galatasaray maçı CANLI izle! Ajax - Galatasaray maçı CANLI izle! 15:29
Jasikevicius: Yeniden galibiyet yoluna girmeliyiz Jasikevicius: Yeniden galibiyet yoluna girmeliyiz 15:29
G.Saray'dan Messi sürprizi! 4 aylığına... G.Saray'dan Messi sürprizi! 4 aylığına... 15:28
Daha Eski
Mourinho’dan “kapanmayan televizyon” açıklaması! Mourinho’dan “kapanmayan televizyon” açıklaması! 15:27
Sivasspor'da hazırlıklar devam ediyor! Sivasspor'da hazırlıklar devam ediyor! 15:25
F.Bahçe'nin Çekya kafilesi açıklandı! F.Bahçe'nin Çekya kafilesi açıklandı! 15:04
Motiejunas’tan NBA Europe tepkisi! Motiejunas’tan NBA Europe tepkisi! 15:03
Okulda başkan oldu Kerem Aktürkoğlu sözünü tuttu! Okulda başkan oldu Kerem Aktürkoğlu sözünü tuttu! 10:55
Tedesco'dan 3 değişiklik! İşte F.Bahçe'nin ilk 11'i Tedesco'dan 3 değişiklik! İşte F.Bahçe'nin ilk 11'i 11:17