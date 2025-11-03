Kasım ayı kira zammı 2025 belli oluyor! TÜİK Kasım 2025 ev ve işyeri kira artış oranı (TÜFE) ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 yılının Kasım ayı kira artış oranı büyük bir merak konusu. Çünkü hem ev sahipleri hem de kiracılar için "Bu yıl kira bedeli ne kadar artacak?" sorusu gündemde. Bu rakam, kira zam oranlarının tavanını belirleyecek. Türkiye'de 1 Temmuz 2024'ten sonra konutlarda uygulanan %25'lik kira artış sınırı kalktı ve artık sadece TÜFE'nin 12 aylık ortalaması esas alınıyor. Eylül 2025 itibarıyla TÜFE'nin 12 aylık ortalaması %38,36 düzeyinde gerçekleşmiş durumda. Bu durumda, Kasım ayı içinde sözleşmesini yenileyecek kiracılar için uygulanabilecek üst sınır kira artış oranı da bu seviyede. Peki, TÜİK Kasım 2025 ev ve işyeri kira artış oranı (TÜFE) ne kadar, yüzde kaç oldu? Detaylar haberimizde...

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım 2025 kira artış oranı, Ekim 2025 enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belirlenecektir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini bugün açıklayacak.

EV VE İŞ YERİ KİRA ARTIŞ ORANI (TÜFE) YÜZDE KAÇ OLDU?

Hem konut hem de iş yeri kiralarında uygulanacak yasal azami artış oranı, TÜİK tarafından açıklanan bir önceki ayın (Ekim 2025) On İki Aylık Ortalamalara Göre TÜFE değişim oranıdır.

EKİM 2025 KİRA ARTIŞI

Eylül 2025 verileriyle belirlenen Ekim 2025 kira artış oranı (12 aylık TÜFE ortalaması) %38,36 olarak gerçekleşmişti.

KONUT KİRASI %25 SINIRI

Konut kiralarındaki %25 zam sınırı uygulaması Temmuz 2024 itibarıyla sona erdiği için, Kasım 2025 itibarıyla konut kiraları için de iş yerlerinde olduğu gibi TÜFE 12 aylık ortalaması geçerli olacaktır.