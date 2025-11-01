CANLI SKOR ANA SAYFA
FED faizi indirirse altın ne olur? ABD faizi düşürürse altın fiyatları düşer mi?

FED faizi indirirse altın ne olur? ABD faizi düşürürse altın fiyatları düşer mi?

ABD Merkez Bankası FED’in faiz kararları, altın fiyatlarını doğrudan etkileyen en kritik faktörlerden biridir. Altın, faiz getirisi olmayan bir yatırım aracı olduğundan, faizli araçların cazibesi arttığında altına olan talep azalır, faizler düştüğünde ise altın genellikle değer kazanır. Peki, ABD faizi düşürürse altın fiyatları düşer mi? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 12:50 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 08:53
FED faizi indirirse altın ne olur? ABD faizi düşürürse altın fiyatları düşer mi?

ABD Merkez Bankası'nın faiz politikaları, altın piyasasını doğrudan şekillendirir. Faiz indirimi, dolar ve faizli yatırım araçlarının cazibesini azaltır. Bu durumda yatırımcılar, güvenli liman olarak görülen altına yönelir. Peki, ABD faizi düşerse altın fiyatları düşer mi? Hayır; tarihsel veriler ve piyasa tecrübeleri, faiz indirimi sonrası altın fiyatlarının genellikle artış eğiliminde olduğunu gösteriyor. Peki, FED faiz indirirse altın ne olur? Altın fiyatları yükselecek mi? Detaylar haberimizde...

FED FAİZİ İNDİRİRSE ALTIN NE OLUR?

Faiz indirimi, doların değer kaybetmesine ve faizli yatırım araçlarının cazibesinin azalmasına yol açar. Bu durumda yatırımcılar, portföylerini korumak ve ekonomik belirsizliklerden korunmak için altına yönelir. Bu da altın fiyatlarının yükselmesini sağlar. Ancak sadece faiz indirimi değil, enflasyon oranları, jeopolitik riskler, doların gücü ve küresel ekonomik gelişmeler de altın fiyatını etkiler. Örneğin, faiz indirimi açıklansa da dolar çok güçlü ise altın fiyatı beklenen artışı göstermeyebilir.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Altının fiyatını etkileyen en önemli faktörlerden biri ABD Merkez Bankası FED'in faiz politikalarıdır. Altın faiz getirisi olmayan bir yatırım aracı olduğu için, faizler yükseldiğinde dolar ve faizli enstrümanlar daha cazip hale gelir ve altına talep azalır. Bu durumda altın fiyatı düşer. Öte yandan, FED faiz indirirse dolar ve faizli yatırım araçlarının cazibesi azalır, yatırımcılar güvenli liman olarak altına yönelir ve altın fiyatları yükselme eğilimi gösterir.

Doların gücü de altın fiyatlarını doğrudan etkiler. Dolar değer kazandığında altın fiyatları genellikle düşer, dolar değer kaybettiğinde ise altın daha cazip hale gelir ve fiyatlarda artış görülebilir. Bu nedenle yatırımcılar, dolar kurundaki değişimleri yakından takip etmelidir.

Altın ve dolar için kritik gün! FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

