CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Galatasaray Göztepe maçı ne zaman? Galatasaray Göztepe maçı biletleri satışa çıktı mı?

Galatasaray Göztepe maçı ne zaman? Galatasaray Göztepe maçı biletleri satışa çıktı mı?

Galatasaray-Göztepe maçı için taraftarlar büyük bir heyecanla gün sayıyor. Süper Lig’in 10. haftasında lider Galatasaray, RAMS Park'ta Göztepe’yi ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta Alanyaspor deplasmanında mağlubiyet yaşayan Göztepe, bu maçta puan ya da puanlar alarak moral bulmayı hedefliyor. Peki, Galatasaray-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 12:36 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 12:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray Göztepe maçı ne zaman? Galatasaray Göztepe maçı biletleri satışa çıktı mı?

Süper Lig'in heyecan dolu karşılaşmalarından biri olan Galatasaray-Göztepe maçı yaklaşıyor. Lider Galatasaray, bu sezonun flaş ekiplerinden Göztepe'yi sahasında ağırlayacak. Göztepe, Alanyaspor karşısında aldığı mağlubiyetin ardından toparlanmak ve Galatasaray deplasmanından puan çıkarmak istiyor. Maçın tarihi ve saati taraftarlar tarafından merak ediliyor. Galatasaray-Göztepe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, biletler satışta mı? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray-Göztepe maçı 26 Ekim Pazar saat 17:00'de başlayacak.

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

RAMS Park'ta oynanacak olan mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranından yayınlanacak.

GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇININ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Maçın biletleri 23 Ekim Perşembe günü saat 16.00'da GSPlus Premium ve GSPara Kredi ve Banka Kartı sahiplerine, 24 Ekim Cuma günü saat 14.00'de GS logolu Passo Taraftar Kart kartlara, passo uygulaması ve passo.com.tr adresinden satışa sunulacaktır.

G.Saray'dan Barış Alper açıklaması! "3 senedir..."
REKLAM - İdefix
DİĞER
Aşk ve Gözyaşı yeniden izlemek isteyenler için yarın akşam atv'de...
Başkan Erdoğan Körfez turu sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı!
Aziz Yıldırım'dan Sadettin Saran'a cevap!
Osimhen'in arkadaşı geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aziz Yıldırım'dan Sadettin Saran'a cevap! Aziz Yıldırım'dan Sadettin Saran'a cevap! 12:45
Icardi'nin sözleşmesi uzatılacak mı? Resmi açıklama geldi Icardi'nin sözleşmesi uzatılacak mı? Resmi açıklama geldi 12:37
G.Saray'dan Barış Alper açıklaması! "3 senedir..." G.Saray'dan Barış Alper açıklaması! "3 senedir..." 12:26
Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması! Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması! 11:52
PREMIER LIG | Leeds United - West Ham United maçı hangi kanalda? PREMIER LIG | Leeds United - West Ham United maçı hangi kanalda? 11:49
Sivasspor - Hatayspor maçı detayları Sivasspor - Hatayspor maçı detayları 11:28
Daha Eski
Thunder, Pacers'ı iki uzatma sonunda yendi Thunder, Pacers'ı iki uzatma sonunda yendi 10:37
Formula 1'de sıradaki durak Meksika Formula 1'de sıradaki durak Meksika 10:35
Erzurumspor FK - Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Erzurumspor FK - Ümraniyespor maçı hangi kanalda? 10:33
F.Bahçe'nin Dzeko pişmanlığı! F.Bahçe'nin Dzeko pişmanlığı! 10:32
Maçta dikkat çeken kare! Tedesco ve Nene... Maçta dikkat çeken kare! Tedesco ve Nene... 10:28
Üründül'den Tedesco yorumu! "İlk defa..." Üründül'den Tedesco yorumu! "İlk defa..." 10:01