Galatasaray Göztepe maçı ne zaman? Galatasaray Göztepe maçı biletleri satışa çıktı mı?

Süper Lig'in heyecan dolu karşılaşmalarından biri olan Galatasaray-Göztepe maçı yaklaşıyor. Lider Galatasaray, bu sezonun flaş ekiplerinden Göztepe'yi sahasında ağırlayacak. Göztepe, Alanyaspor karşısında aldığı mağlubiyetin ardından toparlanmak ve Galatasaray deplasmanından puan çıkarmak istiyor. Maçın tarihi ve saati taraftarlar tarafından merak ediliyor. Galatasaray-Göztepe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, biletler satışta mı? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray-Göztepe maçı 26 Ekim Pazar saat 17:00'de başlayacak.

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

RAMS Park'ta oynanacak olan mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranından yayınlanacak.

GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇININ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Maçın biletleri 23 Ekim Perşembe günü saat 16.00'da GSPlus Premium ve GSPara Kredi ve Banka Kartı sahiplerine, 24 Ekim Cuma günü saat 14.00'de GS logolu Passo Taraftar Kart kartlara, passo uygulaması ve passo.com.tr adresinden satışa sunulacaktır.