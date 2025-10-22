TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU EKRANI || TOKİ 500 bin konut e-Devlet başvuru ekranı açıldı mı? TOKİ başvurusu nasıl yapılır?

TOKİ 500 bin konut projesine başvurular büyük ilgi görüyor. Vatandaşlar, "TOKİ 500 bin konut başvuru ekranı açıldı mı?", "TOKİ başvuruları e-Devlet'ten nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından yürütülen proje kapsamında dar gelirli vatandaşlara uygun ödeme planlarıyla ev sahibi olma fırsatı sunuluyor. Peki, TOKİ 500 bin Sosyal Konut Projesi sorgulama ekranı açıldı mı? TOKİ başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Detaylar haberimizde...

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ NEDİR, KİMLER BAŞVURABİLİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada 500 Bin Sosyal Konut Projesi'ni duyurdu.

Erdoğan, projede şehit ve gazilere, emeklilere, gençlere ve üç çocuk sahibi ailelere özel kontenjan ayrılacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 Bin Sosyal Konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. 500 Bin Sosyal Konut projemizle vatandaşlarımızın konuta erişimini çok daha uygun maliyetlerle kolaylaştırmış olacağız. Projemizin detaylarını önümüzdeki günlerde yapacağımız 500 Bin Sosyal Konut tanıtım programında milletimizle paylaşacağız. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, projede ilk kez TOKİ aracılığıyla kiralık konut uygulaması da hayata geçirilecek. Bu uygulama özellikle dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda konuta erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından yürütülen proje kapsamında dar gelirli vatandaşlara uygun ödeme planlarıyla ev sahibi olma fırsatı sunuluyor. Başvurular, toki.gov.tr adresinden ve e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.