Fas Arjantin'i eleyerek U20 Dünya Kupası şampiyonu oldu!

Ziraat Türkiye Kupası
Fas, Şili’de düzenlenen U20 Dünya Kupası finalinde Arjantin’i 2-0 mağlup ederek tarih yazdı. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2025 Pazartesi 11:45
Şili'nin ev sahipliğinde düzenlenen U20 Dünya Kupası finalinde Fas, güçlü rakibi Arjantin'i 2-0 mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu.

Fas U20 Milli Takımı, etkili oyunuyla finalde baştan sona iyi bir performans sergiledi. Maça etkili başlayan Fas, ilk yarıda bulduğu golle üstünlüğü ele geçirdi. İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan Afrika ekibi, ikinci golü bularak farkı ikiye çıkardı ve maçı 2-0 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.

U20 ARJANTİN TAKIMI FAS SAVUNMASINI AŞMAKTA ZORLANDI

Santiago'da oynanan final maçına hızlı başlayan Fas, 18. dakikada Youssef El Malki'nin golüyle 1-0 öne geçti. Arjantin, maçın ikinci yarısında topa daha fazla sahip oldu fakat Fas savunmasını aşmakta zorlandı. 82. dakikada Amine Zouhair'in kaydettiği gol ile farkı ikiye çıkararak maçın skorunu belirledi.

DÜNYA KUPASI'NI KAZANAN İLK AFRİKA ÜLKESİ OLDULAR

Teknik direktör Rachid Taoussi yönetimindeki genç Fas ekibi, turnuva boyunca takım savunmasındaki başarısı ve hızlı hücumları ile dikkat çekti. Fas, yarı finalde Brezilya'yı penaltılarda eleyerek finale yükselmişti. Bu zaferle birlikte Fas, U20 Dünya Kupası'nı kazanan ilk Afrika ülkesi olarak tarihe geçti.

Arjantin ise finalde beklenen oyunu sahaya yansıtamayarak turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

