İstanbul namaz vakitleri 2025 Diyanet | 19 Ekim İstanbul namaz ve ezan saatleri

İstanbul namaz saatleri 19 EKİM 2025 | İslam'ın beş temel şartından biri olan namaz, akıl sağlığı yerinde olan her yetişkin Müslümana farz kılınmış ibadetlerin başında gelir. 19 Ekim Pazar günü İstanbul'da yaşayan ve ibadetlerini vaktinde yerine getirmek isteyen Müslümanlar ise günün namaz saatlerini merak ediyor. Güne sabah ezanıyla başlayan ve yatsı ile son bulan bu manevi yolculukta, her vakit ayrı bir huzur ve anlam taşıyor. Vatandaşlar, sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı saatlerini öğrenerek ibadetlerini zamanında eda etmek istiyor. İşte 19 Ekim Pazar İstanbul namaz vakitleri ve ezan saatleri...

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2025 DİYANET

İmsak vakti:👉 05.48 Güneşin doğuşu:👉 07.13 Öğle vakti:👉 12.54 İkindi vakti:👉 15.55 Akşam vakti:👉 18.25 Yatsı vakti:👉 19.45

Sabah namazı vakti 👇

Tan yerinin ağarması ile güneşin doğuşuna kadar olan zaman aralığıdır.

Sabah namazı kaç rekattır?

Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır.

Öğle namazı vakti 👇

Gün ortasında başlar (Yani güneşin dik açıyla vurduğu an, zeval vakti) asr-ı evvel vaktinde sona erer (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı)

Öğle namazı kaç rekattır?

Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak, toplam 10 rekattır.

İkindi namazı vakti 👇

Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer.

İkindi namazı kaç rekattır?

İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.

Akşam namazı vakti 👇

Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.

Akşam namazı kaç rekattır?

Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.

Yatsı namazı vakti 👇

Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder.

Yatsı namazı kaç rekattır?

Yatsı namazı 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3'ü vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.