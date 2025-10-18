CANLI SKOR ANA SAYFA
Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 18 Ekim son depremler listesi | AFAD, Kandilli Rasathanesi

Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 18 Ekim son depremler listesi | AFAD, Kandilli Rasathanesi

Son depremler, AFAD verilerine göre 18 Ekim 2025'te ağırlıklı olarak Ege ve Marmara bölgelerinde düşük şiddetli sarsıntılarla sınırlı kaldı. Sabah saatlerinde Kütahya Simav'da 2.5 Mw büyüklüğünde gerçekleşen deprem hissedilmezken İstanbul Tuzla ve Balıkesir Sındırgı gibi noktalarda 1.0-2.1 Mw arası depremler kaydedildi. Kandilli Rasathanesi verileri de benzer bir tablo çizerek, Türkiye genelinde hissedilir bir aktivite olmadığını doğruluyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi...

Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 07:28
Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 18 Ekim son depremler listesi | AFAD, Kandilli Rasathanesi

Deprem kuşağında yer alan bir ülkenin vatandaşları olarak, sismik aktiviteleri yakından izleyen okurlarımız, depreme hazırlıklı olmak amacıyla son sismik aktiviteleri yakından takip ediyor. 18 Ekim 2025 itibarıyla, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler raporlarında en dikkat çeken sarsıntı, Kütahya Simav'da 03.32'de 2.5 Mw ile kaydedildi. Diğer etkinlikler, İstanbul Tuzla'da 2.1 Mw ve Balıkesir Sındırgı civarında 1.0-1.7 Mw büyüklüklerinde olup, derinlikleri 7-8 km arasında değişiyor. İşte son depremler listesi...

18 EKİM SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın son depremler listesine göre, 18 Ekim sabahı Kütahya Simav'da 03.32'de 2.5 Mw büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi; derinliği 7.03 km olarak ölçüldü ve yerel halk tarafından hissedilmedi. Hemen ardından İstanbul Tuzla'da 03.27'de 2.1 Mw deprem meydana gelirken, Balıkesir Sındırgı civarı da 03.24 ve 03.07'de sırasıyla 1.0 ve 1.7 Mw büyüklüğünde sarsıntılar yaşandı. Bu depremlerin derinlikleri 7-8.29 km arasında olup, Ege fay hattının tipik aktivitelerini yansıtıyor. Kandilli verileri de benzer konumları doğrulayarak, Şanlıurfa Akçakale'ye yakın Suriye sınırında 03.00'te 1.7 Mw bir olay bildirdi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

18 Ekim Kandilli Rasathanesi son depremler

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD 18 Ekim son depremler

SON DAKİKA
