Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 18 Ekim son depremler listesi | AFAD, Kandilli Rasathanesi

Deprem kuşağında yer alan bir ülkenin vatandaşları olarak, sismik aktiviteleri yakından izleyen okurlarımız, depreme hazırlıklı olmak amacıyla son sismik aktiviteleri yakından takip ediyor. 18 Ekim 2025 itibarıyla, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler raporlarında en dikkat çeken sarsıntı, Kütahya Simav'da 03.32'de 2.5 Mw ile kaydedildi. Diğer etkinlikler, İstanbul Tuzla'da 2.1 Mw ve Balıkesir Sındırgı civarında 1.0-1.7 Mw büyüklüklerinde olup, derinlikleri 7-8 km arasında değişiyor. İşte son depremler listesi...

18 EKİM SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın son depremler listesine göre, 18 Ekim sabahı Kütahya Simav'da 03.32'de 2.5 Mw büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi; derinliği 7.03 km olarak ölçüldü ve yerel halk tarafından hissedilmedi. Hemen ardından İstanbul Tuzla'da 03.27'de 2.1 Mw deprem meydana gelirken, Balıkesir Sındırgı civarı da 03.24 ve 03.07'de sırasıyla 1.0 ve 1.7 Mw büyüklüğünde sarsıntılar yaşandı. Bu depremlerin derinlikleri 7-8.29 km arasında olup, Ege fay hattının tipik aktivitelerini yansıtıyor. Kandilli verileri de benzer konumları doğrulayarak, Şanlıurfa Akçakale'ye yakın Suriye sınırında 03.00'te 1.7 Mw bir olay bildirdi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER

