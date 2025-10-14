CANLI SKOR ANA SAYFA
29 Ekim AVM'ler açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda alışveriş merkezleri açık mı, kaça kadar açık?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken vatandaşların merak ettiği konulardan biri de AVM’lerin açık olup olmayacağı oldu. Resmi tatil olmasına rağmen, Türkiye genelindeki alışveriş merkezleri genellikle 29 Ekim günü normal saatlerinde hizmet vermeye devam ediyor. Peki, 29 Ekim AVM'ler açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda alışveriş merkezleri açık mı, kaça kadar açık? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 15:47
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken vatandaşların merak ettiği konulardan biri de AVM'lerin açık olup olmayacağı oldu. Resmi tatil olmasına rağmen, Türkiye genelindeki alışveriş merkezleri genellikle 29 Ekim günü normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam ediyor. Bazı AVM'ler şehir bazlı düzenlemelerle farklı saatlerde açılıp kapanabiliyor. Peki, 29 Ekim AVM'ler açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda alışveriş merkezleri açık mı, kaça kadar açık? Detaylar haberimizde...

29 EKİM AVM'LER AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda AVM'ler açık olacaktır. Alışveriş merkezleri, resmî tatil ve hafta sonlarında dahi genellikle kapılarını ziyaretçilere kapatmaz.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NDA ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ AÇIK MI, KAÇA KADAR AÇIK 2025?

AVM'lerin 29 Ekim'deki çalışma saatlerinde bir değişiklik olması beklenmemektedir. Çoğu alışveriş merkezi, normal mesai saatlerinde hizmet vermeye devam edecektir.

29 EKİM BANKALAR AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tam gün resmî tatil olduğu için bankalar kapalı olacaktır. Bu nedenle, 29 Ekim Çarşamba günü banka şubelerinde herhangi bir işlem yapılamayacaktır.

👉28 Ekim Salı günü ise bankalar öğleye kadar (saat 13.00'e kadar) hizmet verecek, öğleden sonra ise kapalı olacaktır.

29 EKİM ECZANELER AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tam gün resmî tatil olduğu için normal eczaneler kapalı olacaktır. Ancak, vatandaşların acil ilaç ihtiyaçlarını karşılamak üzere nöbetçi eczaneler tüm gün (24 saat) boyunca hizmet vermeye devam edecektir.

29 EKİM MARKETLER AÇIK MI 2025?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, resmî tatil olmasına rağmen, büyük zincir marketler genellikle hizmet vermeye devam etmektedir.

