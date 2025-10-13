CANLI SKOR ANA SAYFA
KPSS P1, P2, P3 NEDİR? KPSS P1, P2, P3 meslekleri nelerdir?

KPSS P1, P2, P3 NEDİR? KPSS P1, P2, P3 meslekleri nelerdir?

KPSS adayları için P1, P2 ve P3 puan türleri büyük önem taşıyor. “KPSS P1, P2, P3 nedir ve hangi meslekler için kullanılır?” sorusu en çok araştırılan konular arasında. P1 genellikle merkezi atamalar ve lisans kadroları, P2 bazı bakanlık ve özel kurum pozisyonları, P3 ise stratejik ve özel branş görevleri için geçerli oluyor. KPSS puan türleri, adayların atanabileceği kadroları ve meslekleri belirlemede kritik rol oynuyor. Peki, KPSS P1, P2, P3 NEDİR? KPSS P1, P2, P3 meslekleri nelerdir?

Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 11:14 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 08:48
KPSS P1, P2, P3 NEDİR? KPSS P1, P2, P3 meslekleri nelerdir?

KPSS P1, P2, P3 puanları, kamu kurumlarına atanacak adaylar için belirleyici bir kriter oluyor. "KPSS P1, P2, P3 meslekleri nelerdir?" sorusu adayların sıkça merak ettiği konular arasında yer alıyor. P1 puanı kaymakamlık, maliye uzmanlığı ve kamu yönetimi gibi kadrolar için kullanılırken; P2 bazı bakanlık ve idari pozisyonlar, P3 ise araştırma ve planlama alanındaki özel görevlerde geçerli oluyor. Bu puan türleri, adayların hangi kadrolara başvurabileceğini gösteriyor. Peki, KPSS P1, P2, P3 nedir? KPSS P1, P2, P3 meslekleri nelerdir? Detaylar haberimizde...

KPSS P1, P2 VE P3 PUAN TÜRLERİ NEDİR?

Bu üç puan türü, özellikle ÖSYM'nin merkezi atamaları (KPSS B Grubu) ve kamu kurumlarının uzmanlık/kariyer meslekleri sınavları (KPSS A Grubu) için kullanılır.

KPSS P1 NEDİR?

P1 puanı, ağırlıklı olarak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) benzeri bir mantıkla hesaplanır ve genellikle Lisans mezunlarının kullanabildiği bir puan türüdür.

KPSS P2 NEDİR?

P2 puan türü, özellikle lisans mezunu adaylar için Denetçi, Uzman veya Müfettiş Yardımcılığı gibi "KPSS A Grubu" kadrolarına başvurmak amacıyla kullanılan bir puan türüdür.

KPSS P3 NEDİR?

P3 puanı, merkezi atamalarda memur, VHKİ (Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni) ve diğer düz memuriyet kadrolarına başvurmak için kullanılan en temel ve en yaygın puan türüdür.

P1, P2 VE P3 PUANLARIYLA BAŞVURULABİLECEK MESLEKLER

Bu puan türleri ile doğrudan bir meslek edinilmez; ancak bu puanlar, o mesleklere giden yolda ilk adımdır.

KPSS P3 PUANI İLE BAŞVURULABİLECEK MESLEKLER (KPSS B GRUBU)

P3 puanı, Lise, Ön Lisans ve Lisans düzeyindeki tüm mezunların atama beklediği en geniş alanı temsil eder.

  • Düz Memur (Merkezi Atama): Başta Memur ve VHKİ (Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni) olmak üzere tüm bakanlıklar ve kamu kurumlarındaki büro pozisyonları.

  • Yardımcı Hizmetler/Destek Personeli: Ambar Memuru, Şoför, Hizmetli.

  • Teknik Personel: Lise ve Ön Lisans mezunları için Teknisyen ve Tekniker kadroları (Örn: Elektrik Teknikeri, Bilgisayar Teknisyeni).

  • Koruma ve Güvenlik: Koruma ve Güvenlik Görevlisi.

  • Sağlık Personeli: Ön Lisans ve Lisans mezunları için Ebe, Hemşire, Sağlık Teknikeri gibi tüm sağlık kadroları.

KPSS P1 VE P2 PUANLARIYLA BAŞVURULABİLECEK MESLEKLER (KPSS A GRUBU)

P1 ve P2 puan türleri, daha çok uzmanlaşmış kariyer mesleklerine giriş için ön eleme aracıdır. Bu puanlar, merkezi atamadan ziyade, ilgili kurumun kendi özel sınavına (yazılı/sözlü) girmeye hak kazanmanızı sağlar.

