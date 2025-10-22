Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

KPSS 2025 sonuçları sonrası adaylar, "Kaç puanla memur olunur? KPSS 50-80 puanla hangi kurumlara atanabilirim?" sorularına yanıt arıyor. Kamu kurumları her yıl farklı taban puanlarla alım yapıyor, dolayısıyla düşük puanla da bazı memur kadrolarına başvurmak mümkün. 60 puan ve üzeri adaylar genellikle belli başlı kamu kurum ve kuruluşlarında, 70 puan ve üzeri adaylar ise daha merkezi ve prestijli pozisyonlarda şans bulabiliyor. Peki, KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla nereye girilir, atanılır mı? Kaç puanla memur olunur? Detaylar haberimizde...

KPSS PUANINA GÖRE ATANMA İHTİMALİ VE BAŞVURULABİLECEK KADROLAR

KPSS'de memur olmak için net bir "baraj puanı" yoktur. Atanma, puandan ziyade sıralamaya bağlıdır. Puanınız ne kadar yüksekse, sıralamanız o kadar iyi olur ve kadroya yerleşme şansınız o kadar artar.

1. 50 – 60 Puan Aralığı

Bu puanlar, genel merkezi atamalarda (KPSS A Grubu hariç) memuriyet için ne yazık ki yetersiz kalmaktadır.

Atanma İhtimali: Merkezi atamalarda (ÖSYM'nin yaptığı) atanma ihtimali çok düşüktür (0−5%).

Başvuru Alanları: Kurumsal İlanlar (İstisnai): Bazı kurumların kendi özel alımlarında (Örneğin; şoför, hizmetli gibi kadrolar) şartlar uygun olursa bu puanlar kullanılabilir. Sözleşmeli Pozisyonlar: Kıyı Emniyeti, bazı belediye şirketleri gibi kurumların, KPSS şartı aramayan veya düşük puanla alım yapan işçi/sözleşmeli personel ilanlarını takip etmek gerekir. Ön Lisans/Lise Düzeyi: Özellikle Lise ve Ön Lisans mezunları için bu puan aralığı ile merkezi atama ile memur kadrosuna yerleşmek neredeyse imkansızdır.



2. 60 – 65 Puan Aralığı

Bu aralık, merkezi atamalar için hâlâ alt sınırlarda yer alır, ancak bazı spesifik kadrolarda şans doğabilir.

Atanma İhtimali: Merkezi atamalarda genel olarak düşüktür (5−15%), ancak Lise ve Ön Lisans düzeyinde bazı teknik veya yardımcı kadrolarda şans oluşabilir.

Başvuru Alanları: Belediyeler ve Yerel Yönetimler: KPSS puanı ile yapılan Zabıta ve İtfaiye Eri alımları için ilanları takip edebilirsiniz. Bu alımlarda genellikle sınav (sözlü/fiziki) da olduğu için başarı şansınız artabilir. Yardımcı Hizmetler/Destek Personeli: Çok nadir de olsa bazı kurumlar, hizmetli veya teknisyen gibi kadrolara bu puanlarla yerleştirme yapabilir.



3. 65 – 70 Puan Aralığı

Bu aralık, merkezi atamalara katılım için başlangıç olarak kabul edilebilir.

Atanma İhtimali: Merkezi atamalarda orta-düşük seviyededir (15−30%). Genellikle Ön Lisans ve Lise mezunları için kadrolu düz memurluk veya VHKİ (Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni) gibi pozisyonların en alt taban puanlarına yakın bir seviyedir.

Başvuru Alanları: Kadro Türleri: Memur, Ambar Memuru, İcra Memuru (Adalet Bakanlığı) gibi kadroların taban puanlarının alt sınırını zorlayabilir. Sözleşmeli Personel Alımları (KPSS Şartlı): Bazı kurumların belirli pozisyonlardaki (4/B) sözleşmeli personel alımlarında başarılı olma şansı mevcuttur.



YÜKSEK PUAN ARALIKLARI: GARANTİ EDİLEN ALANLAR

Bu puan aralıkları, merkezi atamalarda yerleşme şansınızı önemli ölçüde artırır.

4. 70 – 75 Puan Aralığı

Bu puan, Ön Lisans ve Lise mezunları için birçok kadroda yüksek bir şans anlamına gelirken, Lisans mezunları için ise orta/iyi bir başlangıç seviyesidir.

Atanma İhtimali: Ön Lisans/Lise: Çok yüksektir (50−80%). Özellikle ilk 1-2 atama döneminde yerleşme ihtimali oldukça fazladır. Lisans: Orta seviyededir (30−50%). Büyük şehirler veya az kadro açılan bölümler hariç, düz memur kadrolarına yerleşme ihtimali başlar.

Kadro Türleri: VHKİ, Memur, Ambar Memuru, Tekniker/Teknisyen, Koruma ve Güvenlik Görevlisi (70 ve üzeri genellikle yeterli olur).

5. 75 – 80 Puan Aralığı

Bu puan aralığı, birçok Lisans mezunu için bile iyi bir atanma garantisi sunar.

Atanma İhtimali: Ön Lisans/Lise: Neredeyse kesindir (80−95%). İstenilen kuruma yerleşme imkanı yüksektir. Lisans: Yüksektir (60−85%). Bölümünüzde çok yüksek puanlı rakipleriniz yoksa (hukuk, iktisat, maliye gibi A Grubu puan türlerinin öncelikli olduğu bölümler hariç), düz memuriyet kadrolarına yerleşme şansı çok iyidir.

Kadro Türleri: Uzman Yardımcısı (bazı kurumlar), Bilgisayar İşletmeni, Düz Memur, Gümrük Memuru ve diğer merkezi atama pozisyonları.

6. 80 Puan ve Üzeri

Bu puanlar, çok güçlü bir avantaj sağlar ve KPSS A Grubu dahil olmak üzere birçok üst kademe unvana kapı açar.

Atanma İhtimali: Çok yüksektir (90−100%).

Kadro Türleri: KPSS B Grubu: Merkezi atamalarda istediğiniz kurumu ve şehri seçme lüksü tanır. KPPS A Grubu: 80 ve üzeri puanlar, kurumların açtığı Uzman, Denetçi, Müfettiş Yardımcılığı gibi kariyer meslekleri sınavlarına başvurmak için gerekli olan minimum puan şartını kolaylıkla karşılar. Bu sınavları geçerseniz, meslek hayatınıza daha iyi bir pozisyonda başlarsınız.



NOT: Sağlık personeli (hemşire, ebe, tekniker) alımlarında kadro çok açılırsa 60−65 puanla bile atama gerçekleşebilirken, sosyal bilimler mezunları için 80 puan bile atanmaya yetmeyebilir. Daima bölümünüzün geçmiş yıllardaki taban puanlarını ve sıralamanızı kontrol edin.