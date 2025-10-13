BURSA SU KESİNTİSİ: 13 Ekim Pazartesi Bursa'da sular ne zaman gelecek? Bursa hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Bursa'da 13 Ekim Pazartesi günü sular ne zaman gelecek? BUSKİ, barajlardaki su seviyesinin düşmesi nedeniyle kent genelinde planlı su kesintilerine gidileceğini duyurdu. Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Mudanya ve Kestel ilçelerinde uygulanacak dönüşümlü kesintiler 12 saati aşmayacak. BUSKİ'nin açıklamasına göre bu önlemle günde 100 bin metreküp su tasarrufu sağlanması hedefleniyor. Vatandaşlar, Bursa su kesintisi saatleri, etkilenecek mahalleler ve suların yeniden ne zaman geleceği konularını araştırıyor. İşte 13 Ekim 2025 Bursa su kesintisi listesi ve BUSKİ açıklamasının ayrıntıları…

BURSA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

13 Ekim Pazartesi günü Bursa'da, barajlardaki kritik doluluk oranları nedeniyle BUSKİ tarafından uygulanan planlı su kesintileri ve ayrıca arıza kaynaklı kesintiler bulunmaktadır.

1. Planlı Su Kesintileri (Dönüşümlü Kesintiler):

BUSKİ'nin 10-16 Ekim tarihleri arasında uyguladığı planlı su kesintisi programına göre:

Başlangıç: 12 Ekim Pazar günü saat 17:00'de başlayan 12 saatlik kesinti, 13 Ekim Pazartesi sabahı saat 05:00'de sona ermiştir.

Bu kesintiden etkilenen mahalleler (örnek): Osmangazi'de Adalet, Emek, Fatih Sultan Mehmet, Geçit, Panayır, Hamitler, Hürriyet, Yenikaraman; Yıldırım'da Arabayatağı, Davutkadı, Emirsultan, Kaplıkaya, Ulus, Yavuzselim, Yeşil; Nilüfer'de Beşevler, Çalı, Esentepe, Kültür, Özlüce, Üçevler gibi mahalleler.

Yeni Başlayacak Planlı Kesinti: 13 Ekim Pazartesi günü akşam saatlerinde yeni bir 12 saatlik kesinti başlayacaktır:

13 Ekim Pazartesi günü akşam saatlerinde yeni bir 12 saatlik kesinti başlayacaktır: Başlangıç: 13 Ekim Pazartesi saat 17:00

13 Ekim Pazartesi saat Bitiş: 14 Ekim Salı saat 05:00

Bu kesintiden etkilenecek mahalleler:

Osmangazi: Alacahırka (bir kısmı), Çekirge, Dikkaldırım, Hamzabey, Muradiye, Namık Kemal, Sırameşeler, Zafer ve çeşitli diğer mahalleler.

Alacahırka (bir kısmı), Çekirge, Dikkaldırım, Hamzabey, Muradiye, Namık Kemal, Sırameşeler, Zafer ve çeşitli diğer mahalleler. Yıldırım: Akçağlayan, Çelebi Mehmet, Değirmenlikızık (üst kısmı), Karapınar, Mollaarap, Vakıf, Yiğitler ve çeşitli diğer mahalleler.

Akçağlayan, Çelebi Mehmet, Değirmenlikızık (üst kısmı), Karapınar, Mollaarap, Vakıf, Yiğitler ve çeşitli diğer mahalleler. Nilüfer: 19 Mayıs, 23 Nisan, Altınşehir, Ataevler, Balat, Cumhuriyet, Ertuğrul, Görükle, İhsaniye, Özlüce, Yüzüncüyıl ve çeşitli diğer mahalleler.

19 Mayıs, 23 Nisan, Altınşehir, Ataevler, Balat, Cumhuriyet, Ertuğrul, Görükle, İhsaniye, Özlüce, Yüzüncüyıl ve çeşitli diğer mahalleler. Mudanya, Kestel ve Karacabey ilçelerinde de bazı mahalleler etkilenmektedir.

2. Arıza Kaynaklı Kesintiler:

BUSKİ'nin resmi sitesinde 13 Ekim Pazartesi tarihi için ayrıca listelenen arıza kaynaklı kesinti örneği:

İlçe: Nilüfer

Nilüfer Mahalle: Işıktepe (Dolunay Sokak ve civarı)

Işıktepe (Dolunay Sokak ve civarı) Açıklama: Arıza çalışması

Arıza çalışması Süre: 13.10.2025 tarihinde 00:40 ile 12:00 saatleri arasında.

Önemli Uyarı: