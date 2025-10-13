BURSA SU KESİNTİSİ: 13 Ekim Pazartesi Bursa'da sular ne zaman gelecek? Bursa hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Bursa su kesintisi ile ilgili detaylar merak konusu oldu. BUSKİ’nin 13 Ekim 2025 Pazartesi tarihli açıklamasına göre, şehir genelinde Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya ve Kestel ilçelerinde dönüşümlü su kesintileri uygulanacak. Peki, Bursa’da sular ne zaman gelecek, hangi bölgeler etkilenecek, hastaneler ve üniversiteler kesintiden muaf mı? İşte 13 Ekim Bursa su kesintisi saatleri ve detaylı listesi…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 09:41
Bursa'da 13 Ekim Pazartesi günü sular ne zaman gelecek? BUSKİ, barajlardaki su seviyesinin düşmesi nedeniyle kent genelinde planlı su kesintilerine gidileceğini duyurdu. Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Mudanya ve Kestel ilçelerinde uygulanacak dönüşümlü kesintiler 12 saati aşmayacak. BUSKİ'nin açıklamasına göre bu önlemle günde 100 bin metreküp su tasarrufu sağlanması hedefleniyor. Vatandaşlar, Bursa su kesintisi saatleri, etkilenecek mahalleler ve suların yeniden ne zaman geleceği konularını araştırıyor. İşte 13 Ekim 2025 Bursa su kesintisi listesi ve BUSKİ açıklamasının ayrıntıları

BURSA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

13 Ekim Pazartesi günü Bursa'da, barajlardaki kritik doluluk oranları nedeniyle BUSKİ tarafından uygulanan planlı su kesintileri ve ayrıca arıza kaynaklı kesintiler bulunmaktadır.

1. Planlı Su Kesintileri (Dönüşümlü Kesintiler):

BUSKİ'nin 10-16 Ekim tarihleri arasında uyguladığı planlı su kesintisi programına göre:

  • Başlangıç: 12 Ekim Pazar günü saat 17:00'de başlayan 12 saatlik kesinti, 13 Ekim Pazartesi sabahı saat 05:00'de sona ermiştir.

Bu kesintiden etkilenen mahalleler (örnek): Osmangazi'de Adalet, Emek, Fatih Sultan Mehmet, Geçit, Panayır, Hamitler, Hürriyet, Yenikaraman; Yıldırım'da Arabayatağı, Davutkadı, Emirsultan, Kaplıkaya, Ulus, Yavuzselim, Yeşil; Nilüfer'de Beşevler, Çalı, Esentepe, Kültür, Özlüce, Üçevler gibi mahalleler.

  • Yeni Başlayacak Planlı Kesinti: 13 Ekim Pazartesi günü akşam saatlerinde yeni bir 12 saatlik kesinti başlayacaktır:
  • Başlangıç: 13 Ekim Pazartesi saat 17:00
  • Bitiş: 14 Ekim Salı saat 05:00

Bu kesintiden etkilenecek mahalleler:

  • Osmangazi: Alacahırka (bir kısmı), Çekirge, Dikkaldırım, Hamzabey, Muradiye, Namık Kemal, Sırameşeler, Zafer ve çeşitli diğer mahalleler.
  • Yıldırım: Akçağlayan, Çelebi Mehmet, Değirmenlikızık (üst kısmı), Karapınar, Mollaarap, Vakıf, Yiğitler ve çeşitli diğer mahalleler.
  • Nilüfer: 19 Mayıs, 23 Nisan, Altınşehir, Ataevler, Balat, Cumhuriyet, Ertuğrul, Görükle, İhsaniye, Özlüce, Yüzüncüyıl ve çeşitli diğer mahalleler.
  • Mudanya, Kestel ve Karacabey ilçelerinde de bazı mahalleler etkilenmektedir.

Bursa su kesintisi 13 Ekim

2. Arıza Kaynaklı Kesintiler:

BUSKİ'nin resmi sitesinde 13 Ekim Pazartesi tarihi için ayrıca listelenen arıza kaynaklı kesinti örneği:

  • İlçe: Nilüfer
  • Mahalle: Işıktepe (Dolunay Sokak ve civarı)
  • Açıklama: Arıza çalışması
  • Süre: 13.10.2025 tarihinde 00:40 ile 12:00 saatleri arasında.

Bursa su kesintisi 13 Ekim

Önemli Uyarı:

  • Kesinti Saatleri: Planlı kesintiler genellikle 12 saatlik periyotlar halinde ve akşam 17:00'de başlayıp sabah 05:00'de bitecek şekilde uygulanmaktadır.
  • Detaylı Bilgi: Kesintiden etkilenen mahallelerin tam listesi ve en güncel bilgiler için her zaman BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki "Günlük Su Kesintileri" bölümünü veya Alo 185 hattını kontrol etmeniz en doğrusudur.

