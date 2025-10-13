ANKARA HAVA DURUMU: 14 Ekim Salı Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara'da kar yağışı olacak mı?

ANKARA HAVA DURUMU 14 EKİM SALI | 14 Ekim Salı Ankara hava durumu merak ediliyor. Başkentte hava genel olarak parçalı bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 5 ila 12 derece arasında değişecek. Sabah ve akşam saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde hafif kar veya sağanak yağmur ihtimali bulunuyor. Vatandaşlar, Ankara'da kar yağışı olacak mı? sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji yetkilileri, şehir merkezinde kar yağışı ihtimalinin düşük olduğunu, ancak yüksek bölgelerde hafif kar yağışı görülebileceğini belirtiyor. Günlük hava tahmini, sıcaklık değerleri ve olası kar yağışı bilgileri için haberimizi takip edebilirsiniz.

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 14 Ekim 2025 Salı günü Ankara'da kar yağışı beklenmemektedir. Gün genellikle güneşli ve parçalı bulutlu geçecektir.

En Düşük Sıcaklık: 5°C (Sabah ve gece saatlerinde)

5°C (Sabah ve gece saatlerinde) En Yüksek Sıcaklık: 17°C (Gündüz saatlerinde)

17°C (Gündüz saatlerinde) Rüzgar: Rüzgar hızı ortalama 6 km/saat civarında seyredecektir.

Rüzgar hızı ortalama 6 km/saat civarında seyredecektir. Yağış Durumu: Gün boyunca Ankara merkez ve çevresinde herhangi bir yağış (yağmur veya kar) tahmini bulunmamaktadır.

ANKARA GÜNLÜK VE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ