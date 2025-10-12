SON DAKİKA DEPREM! | 12 Ekim Pazar az önce deprem nerede oldu? - AFAD ve Kandilli deprem

Deprem kuşağında yer alan Türkiye, sahip olduğu coğrafi konum nedeniyle sık sık sarsıntılarla karşı karşıya kalıyor. Özellikle Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu Fay Hatları ile Kuzey Anadolu Sıradağları boyunca yaşanan hareketlilik, zaman zaman art arda gelen depremlerle kendini gösteriyor. 12 Ekim Pazar günü meydana gelen son depremler ve artçı sarsıntılar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılıyor. İşte günün son dakika deprem haberleri, meydana gelen depremlerin büyüklükleri ve merkez üsleriyle ilgili en güncel bilgiler...

MUĞLA DEPREMİ DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

12 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN