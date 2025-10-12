SON DAKİKA: Muğla'da deprem oldu! Muğla'da kaç şiddetinde deprem oldu? Hangi iller hissetti? Merkez üssü neresi? AFAD, Kandilli son depremler...

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

SON DAKİKA MUĞLA DEPREM! | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 12 Ekim Pazar sabahı saat 06.40'ta Muğla'da bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı kısa süreli paniğe neden olurken, depremin ayrıntılarına ilişkin bilgiler netleşmeye başladı. Vatandaşlar ise arama motorlarında, "Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Merkez üssü neresi? Hangi iller depremi hissetti?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. Özellikle Muğla depremi sonrası yapılan açıklamalar gündemdeki yerini korurken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son deprem listeleri bölgedeki sismik hareketliliğe dair güncel verileri paylaşmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

MUĞLA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 12 Ekim Pazar günü Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Merkez üssü Köyceğiz olarak açıklanan sarsıntının saat 06.40'ta olduğu belirtilirken, depremin 12,04 kilometre derinlikte yaşandığı paylaşıldı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, Muğla'da 4,0 büyüklüğünde deprem oldu. Ula'da yaşanan sarsıntının saat 06.40'ta hissedildiği ifade edilirken, depremin 9,1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

MUĞLA DEPREMİNİ HANGİ İLLER HİSSETTİ?

AFAD tarafından açıklanan verilere göre, saat 06.40'ta meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki Muğla depremini; Denizli, Aydın, Burdur ve Antalya gibi çevre iller hissetti.