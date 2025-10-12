CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler SON DAKİKA: Muğla'da deprem oldu! Muğla'da kaç şiddetinde deprem oldu? Hangi iller hissetti? Merkez üssü neresi? AFAD, Kandilli son depremler...

SON DAKİKA: Muğla'da deprem oldu! Muğla'da kaç şiddetinde deprem oldu? Hangi iller hissetti? Merkez üssü neresi? AFAD, Kandilli son depremler...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 12 Ekim Pazar günü saat 06.40'ta Muğla'da deprem olduğunu açıkladı. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı hakkında detaylar belli olurken, vatandaşlar "Muğla'da kaç şiddetinde deprem oldu? Hangi iller hissetti? Merkez üssü neresi?" gibi soruların cevaplarını araştırmayı sürdürüyor. Özellikle Muğla depremi sonrası yapılan açıklamalar gündemdeki yerini koruyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nde yer alan son depremler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 07:07 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 07:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA: Muğla'da deprem oldu! Muğla'da kaç şiddetinde deprem oldu? Hangi iller hissetti? Merkez üssü neresi? AFAD, Kandilli son depremler...

SON DAKİKA MUĞLA DEPREM! | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 12 Ekim Pazar sabahı saat 06.40'ta Muğla'da bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı kısa süreli paniğe neden olurken, depremin ayrıntılarına ilişkin bilgiler netleşmeye başladı. Vatandaşlar ise arama motorlarında, "Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Merkez üssü neresi? Hangi iller depremi hissetti?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. Özellikle Muğla depremi sonrası yapılan açıklamalar gündemdeki yerini korurken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son deprem listeleri bölgedeki sismik hareketliliğe dair güncel verileri paylaşmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

MUĞLA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 12 Ekim Pazar günü Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Merkez üssü Köyceğiz olarak açıklanan sarsıntının saat 06.40'ta olduğu belirtilirken, depremin 12,04 kilometre derinlikte yaşandığı paylaşıldı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, Muğla'da 4,0 büyüklüğünde deprem oldu. Ula'da yaşanan sarsıntının saat 06.40'ta hissedildiği ifade edilirken, depremin 9,1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

MUĞLA DEPREMİNİ HANGİ İLLER HİSSETTİ?

AFAD tarafından açıklanan verilere göre, saat 06.40'ta meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki Muğla depremini; Denizli, Aydın, Burdur ve Antalya gibi çevre iller hissetti.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'da transferde dev plan!
F.Bahçe'nin yıldızına 3 talip birden!
DİĞER
5 milyon ödüllü yarışmada kıyasıya mücadele! 'Kim Milyoner Olmak İster?' ödül dağıtmaya doymuyor
CANLI | Pakistan–Afganistan sınırında sıcak temas! Jetler havalandı, 7 bölgede çatışma var
Icardi'ye 3 talip birden!
G.Saray'da Buruk kararı! Yeni maaşı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Montella: Bugün başka ilkleri de yaşadık! Montella: Bugün başka ilkleri de yaşadık! 01:12
Sofya'da farklı kazandık! Sofya'da farklı kazandık! 01:11
İşte grubumuzda güncel puan durumu! İşte grubumuzda güncel puan durumu! 01:11
Nijerya Milli Takımı'nda flaş gelişme! Ndidi ve Osimhen... Nijerya Milli Takımı'nda flaş gelişme! Ndidi ve Osimhen... 01:11
Orkun'un golüne direk engeli! İşte o pozisyon Orkun'un golüne direk engeli! İşte o pozisyon 01:11
Haaland'dan İsrail karşısında hat-trick! Haaland'dan İsrail karşısında hat-trick! 01:11
Daha Eski
Osimhen’in sözleşmesi Milan’ı şok etti! Osimhen’in sözleşmesi Milan’ı şok etti! 01:11
F.Bahçe'de forma giymek istiyor! F.Bahçe'de forma giymek istiyor! 01:11
F.Bahçe'ye Mert Hakan müjdesi! F.Bahçe'ye Mert Hakan müjdesi! 01:11
İsrail maçı öncesi Filistin'e destek yürüyüşü İsrail maçı öncesi Filistin'e destek yürüyüşü 01:11
G.Saray'a Jakobs müjdesi! G.Saray'a Jakobs müjdesi! 01:11
Tedesco’dan Dorgeles Nene kararı! Tedesco’dan Dorgeles Nene kararı! 01:11