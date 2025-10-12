MİLLİ ARA TAKVİMİ: Milli ara ne zaman bitecek, ne kadar sürecek? Milli maçlar ne zaman başlayacak?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Süper Lig’de heyecan kısa bir araya girdi, futbolseverler şimdi “Milli ara ne zaman bitecek?” sorusuna yanıt arıyor. Türkiye Futbol Federasyonu takvimine göre milli ara 5 Ekim 2025’te başladı ve 17 Ekim 2025 Cuma günü sona erecek. Peki, Milli ara ne zaman bitecek, ne kadar sürecek? milli maçlar ne zaman başlayacak?

Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 09:42 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 09:04
Milli ara boyunca gözler A Milli Takım'ın oynayacağı karşılaşmalara çevrildi. 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Türkiye – Bulgaristan maçı 11 Ekim 2025'te, Türkiye – Gürcistan maçı ise 14 Ekim 2025'te oynanacak. Milliler bu iki maçla grupta avantaj sağlamayı hedefliyor. Süper Lig'de ise milli aranın ardından 18 Ekim Cumartesi günü 9. hafta mücadeleleriyle yeniden start verilecek. Futbolseverler hem milli maç heyecanını hem de lig atmosferini art arda yaşamaya hazırlanıyor. Peki, Milli ara ne zaman bitecek, ne kadar sürecek? milli maçlar ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK?

Süper Lig'de 8. haftanın ardından başlayan milli ara, futbol gündemini A Milli Takım'a çevirdi. Takvime göre milli ara 17 Ekim 2025'te bitecek ve 18 Ekim Cumartesi günü lig yeniden başlayacak.

MİLLİ ARA NE KADAR SÜRECEK?

Milliler, 11 Ekim'de Bulgaristan ve 14 Ekim'de Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Bulgaristan-Türkiye maçı, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda 11 Ekim 2025 Cumartesi günü oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak. Müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Miguel Nogueira olacak.

