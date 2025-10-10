KPSS sonuç ekranı 2025 | KPSS A Grubu GY-GK, Alan Bilgisi sonuç sorgulama - ÖSYM AİS

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

KPSS sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM, KPSS A Grubu, 7 Eylül'de düzenlenen Genel Yetenek-Genel Kültür ve 13-14 Eylül'deki Alan Bilgisi sınav sonuçlarının Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldığını duyurdu. Binlerce adayın memur olma yolunda attığı en önemli adım olan sınavın ardından sonuçlarını görmek isteyen adaylar için KPSS A Grubu GY-GK, Alan Bilgisi sonuç sorgulama ekranını ve tüm detayları sizler için derledik.

KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavları, 7-13-14 Eylül'de düzenlendi. Sınav sonuçları ise ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan takvimde belirtildiği üzere 10 Ekim Cuma günü erişime açıldı. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden, TC kimlik numaraları ve şifreleri ile görüntüleyebilecek.

2025 KPSS A GRUBU İPTAL EDİLEN SORU VAR MI?

ÖSYM'nin sonuç duyurusunda yer alan bilgiye göre, Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 59. soru iptal edildi. Resmi duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"7 Eylül 2025 tarihinde uygulanan 2025-KPSS A Grubu Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde uygulanan Alan Bilgisi Oturumlarının madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup 7 Eylül 2025 tarihinde uygulanan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 59 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır."

KPSS SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzda belirtilen KPSS itiraz süreci detaylı olarak anlatılıyor. İşte KPSS sınav sonucu itirazı:

KPSS sınav sorularına itiraz etmek için sınavdan sonra ilk 3 gün içerisinde itiraz dilekçesi doldurmak,

KPSS sınav sonucuna KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra 10 gün içinde itiraz dilekçesi göndermek,

İtiraz dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı, adresi, imzası ve ÖSYM'nin internet adresinden alınacak evrak referans numarasını eklemek,

İtiraz ve inceleme masraflarını karşılamak için ÖSYM'nin T.C. Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi TR40 0001 2009 4520 0044 0002 07 numaralı hesabına gerekli ücreti yatırmak ve dekontu dilekçeye eklemek,

Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine göndermek.

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS tercih ve atama takvimi henüz belli olmadı. ÖSYM'nin 2025 KPSS Lisans oturumlarına dair sonuçları açıklamasının ardından, söz konusu atamalara ilişkin bilgilerin netleşmesi bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

2026 KPSS NE ZAMAN?

2026 KPSS sınav tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak geçmiş yıllara bakıldığında Kisans Lisans sınavının Temmuz sonu-Ağustos başı, KPSS Ön Lisans sınavının Eylül-Ekim KPSS Ortaöğretim sınavının ise Kasım ayında yapılması bekleniyor.