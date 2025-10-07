İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ: 7 Ekim elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'da 7 Ekim tarihinde 23 ilçede elektrik kesintisi olacak! Bakım çalışmaları nedeniyle enerjisi kesilecek ilçeler arasında Esenyurt, Bağcılar, Pendik, Esenler ve Zeytinburnu gibi merkez ilçeler de yer alıyor. Vatandaşlar, elektrik kesintisi ytaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? sorusunun cevabı araştırılıyor. Elektriklerin ne zaman yeniden verileceği, mahalle bazlı duyurulara göre değişecek. Planlı kesinti programı ve geri dönüş saat bilgileri BEDAŞ'ın "Planlı Kesintiler" bölümünde ve SMS ile paylaşılacak. Kesintiden etkilenecek vatandaşların cihazlarını koruma altına almaları ve güncel bilgilere dikkat etmeleri öneriliyor. Peki, 7 Ekim elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

⚡ 7 EKİM PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK 23 İLÇE (AVRUPA YAKASI)

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre, 7 Ekim 2025 Salı günü planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak ilçelerin listesi şöyledir:

Arnavutköy

Avcılar

Bağcılar

Bahçelievler

Bakırköy

Başakşehir

Beşiktaş

Beylikdüzü

Beyoğlu

Çatalca

Esenler

Esenyurt

Eyüpsultan

Fatih

Gaziosmanpaşa

Güngören

Kağıthane

Küçükçekmece

Sarıyer

Silivri

Sultangazi

Şişli

Zeytinburnu

ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ