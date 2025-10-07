CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ: 7 Ekim elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ: 7 Ekim elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

7 Ekim Salı günü İstanbul genelinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. BEDAŞ’ın duyurusuna göre 23 ilçe bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kesintiden etkilenecek. Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Küçükçekmece, Esenler ve Sultangazi gibi ilçelerde elektrikler belirli saat aralıklarıyla gidecek. Peki, 7 Ekim elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 10:53 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 10:54
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ: 7 Ekim elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'da 7 Ekim tarihinde 23 ilçede elektrik kesintisi olacak! Bakım çalışmaları nedeniyle enerjisi kesilecek ilçeler arasında Esenyurt, Bağcılar, Pendik, Esenler ve Zeytinburnu gibi merkez ilçeler de yer alıyor. Vatandaşlar, elektrik kesintisi ytaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? sorusunun cevabı araştırılıyor. Elektriklerin ne zaman yeniden verileceği, mahalle bazlı duyurulara göre değişecek. Planlı kesinti programı ve geri dönüş saat bilgileri BEDAŞ'ın "Planlı Kesintiler" bölümünde ve SMS ile paylaşılacak. Kesintiden etkilenecek vatandaşların cihazlarını koruma altına almaları ve güncel bilgilere dikkat etmeleri öneriliyor. Peki, 7 Ekim elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

⚡ 7 EKİM PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK 23 İLÇE (AVRUPA YAKASI)

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre, 7 Ekim 2025 Salı günü planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak ilçelerin listesi şöyledir:

Arnavutköy

Avcılar

Bağcılar

Bahçelievler

Bakırköy

Başakşehir

Beşiktaş

Beylikdüzü

Beyoğlu

Çatalca

Elektrik kesintisi

Esenler

Esenyurt

Eyüpsultan

Fatih

Gaziosmanpaşa

Güngören

Kağıthane

Küçükçekmece

Sarıyer

Silivri

Sultangazi

Şişli

Zeytinburnu

ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Hacıosmanoğlu: 24 yıl sonra Dünya Kupası bileti alacağımıza inanıyorum!
F.Bahçe'den flaş Tedesco kararı! Milli arada...
DİĞER
'Aşk ve Gözyaşı'nda Selim Meyra'dan boşanmayacağını söyler!
MHP lideri Devlet Bahçeli'den bir İmralı çıkışı daha: YPG-SDG'ye çağrı yapsın | CHP'den hiçbir halt olmaz
Icardi için flaş iddia!
G.Saray'da büyük hayal kırıklığı! Durumu ciddi şekilde tartışılıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
EuroLeague'de 3. hafta başlıyor! İşte maç programı EuroLeague'de 3. hafta başlıyor! İşte maç programı 11:48
Hakan Çalhanoğlu: Dünya Kupası'na gitmeyi hayal ediyorum! Hakan Çalhanoğlu: Dünya Kupası'na gitmeyi hayal ediyorum! 11:43
Süper Lig ekibinde ayrılık açıklandı! Süper Lig ekibinde ayrılık açıklandı! 11:36
Montella'dan Dünya Kupası sözleri! Montella'dan Dünya Kupası sözleri! 11:31
F.Bahçe'den flaş Tedesco kararı! Milli arada... F.Bahçe'den flaş Tedesco kararı! Milli arada... 11:17
Hacıosmanoğlu: 24 yıl sonra Dünya Kupası bileti alacağımıza inanıyorum! Hacıosmanoğlu: 24 yıl sonra Dünya Kupası bileti alacağımıza inanıyorum! 11:14
Daha Eski
Kartal ilk 15 dakikada uçuyor! Kartal ilk 15 dakikada uçuyor! 10:52
Icardi için flaş iddia! Icardi için flaş iddia! 10:36
F.Bahçe'de şoke eden istatistik! F.Bahçe'de şoke eden istatistik! 10:23
Brown'dan flaş hareket! Kimse ne olduğunu anlamadı Brown'dan flaş hareket! Kimse ne olduğunu anlamadı 10:14
Beşiktaş - London Lions basketbol maçı bilgileri! Beşiktaş - London Lions basketbol maçı bilgileri! 10:13
Singo için akılalmaz rakam! Singo için akılalmaz rakam! 10:10