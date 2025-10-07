CANLI SKOR ANA SAYFA
BİM'DE BU HAFTA SALI GÜNÜ NELER VAR? (7 Ekim) BİM yağ, pirinç ve atıştırmalık fiyatları!

BİM'DE BU HAFTA SALI GÜNÜ NELER VAR? (7 Ekim) BİM yağ, pirinç ve atıştırmalık fiyatları!

7 Ekim Salı BİM Aktüel Ürünler kataloğu nihayet yayınlandı! BİM'in haftalık temel ihtiyaçlar indirimleri Salı günü başlıyor. Bu hafta özellikle mutfak ve gıda ürünlerinde büyük fırsatlar var. Raflara gelecek ürünler arasında dev boy Aknaz Tost Peyniri, 10 kg Buğday Unu ve çeşitli kahvaltılıklar dikkat çekiyor. Peki, 7 Ekim Salı BİM indirimli ürünler neler, hangi ürünler indirime girecek? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 13:57 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 08:34
BİM'DE BU HAFTA SALI GÜNÜ NELER VAR? (7 Ekim) BİM yağ, pirinç ve atıştırmalık fiyatları!

BİM 7 EKİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER | BİM'de Salı günü indirime giren ürünler neler? BİM'in Salı günü başlayan 7 Ekim fırsatları tatlı severleri ve evini düzenleyenleri sevindirecek! Bu hafta Milka çikolata ve atıştırmalık çeşitlerinde, ayrıca temizlik ve tekstil ürünlerinde cazip indirimler var. Hafta boyu geçerli olacak indirimlerle mutfağınızın temel gereksinimlerini çok uygun fiyatlarla tamamlayabilirsiniz. BİM 7 Ekim indirim kataloğunun en çok merak edilen ürünlerini ve fiyatlarını sizler için listeledik.

BİM 7 EKİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM'in asıl büyük aktüel ürünleri (elektronik, küçük ev aletleri, mobilya, giyim) genellikle Cuma günleri satışa sunulmaktadır. 7 Ekim Salı kataloğundaki diğer tüm indirimli ürünleri ve Cuma günü gelecek büyük ürünleri (Ankastre Set, TV, Olta Takımı gibi) öğrenmek için 10 Ekim Cuma Aktüel Kataloğu listesini de kontrol etmelisiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER | 10 EKİM BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde? Devamını Oku BUNU DA OKU

BİM 7 EKİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER NELER?

SON DAKİKA
