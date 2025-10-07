🚨 GSB'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? KYK kredisi-bursu için gerekli şartlar neler?

CANLI SKOR ANA SAYFA
2025-2026 eğitim-öğretim dönemi için KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları resmen başladı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular için hangi tarihi işaret etti? Başvuruların açılması için beklenen ek tercih süreci sona erdi mi? Tüm detaylar ve beklenen kesin tarih bu haberde!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 09:28 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 11:59
KYK burs ve kredi başvurusu yapacak ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri dikkat! Başvuru takvimi her yıl bazı süreçlerin tamamlanmasına bağlı olarak belirleniyor. Önceki yılların takvimleri göz önüne alındığında, 2025-2026 dönemi başvurularının aşağıdaki dönemde başlaması bekleniyor. Peki, başvuru ekranı e-Devlet üzerinde henüz aktif mi değil mi? Başvuruların başlama tarihiyle ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelen en güncel açıklama ne oldu? KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı. Başvuruların, Ekim ayının ikinci haftası ile Kasım ayının ilk haftası arasında başlaması tahmin ediliyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başvuruların başlaması, genellikle ÖSYM ek yerleştirme (ek tercih) işlemlerinin tamamen sonuçlanıp üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından gerçekleşiyor.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular başladığında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından resmi duyuru yapılacaktır. Başvurularınızı bu duyurunun ardından e-Devlet kapısı üzerinden online olarak gerçekleştireceksiniz.

