YKS EK TERCİH SONUÇ TARİHİ 2025 | ÖSYM YKS ek tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? sorusunun cevabı merak ediliyor. Üniversite hayali kuran on binlerce adayın merakla beklediği ek yerleştirme sonuç tarihi ve sorgulama ekranı detayları haberimizde yer alıyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adayların üniversite kayıt süreçleri başlayacak. Peki, ÖSYM YKS ek tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte resmi açıklamanın beklendiği tarih aralığı ve sorgulama adımları...

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır. Bu yıl ek tercih sonuçlarının ekim ayının ikinci haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, 2025-YKS Ek Yerleştirme için tercih sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden öğrenebilir.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI