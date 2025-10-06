CANLI SKOR ANA SAYFA
Müge Anlı ile Tatlı Sert 6 Ekim Pazartesi ATV CANLI izle! ATV canlı yayın bilgileri

Müge Anlı ve ekibi, 6 Ekim 2025 Pazartesi sabahı ATV ekranlarında yeni hafta dosyaları ve gündemdeki kayıplarla ilgili sıcak gelişmeleri aktarıyor. Bugün programda hangi kayıp olayı çözüme kavuşacak ya da hangi düğüm çözülecek?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 09:18
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI İZLE | 6 Ekim Pazartesi ATV ekranlarının vazgeçilmezi Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni bir hafta ve yeni iddialarla başlıyor. Bugün programda ele alınacak en önemli kayıp dosyası nedir? Canlı yayına bağlanan telefonlar, stüdyodaki şüpheliler ve sonuca yaklaşılan kritik olaylar hakkında tüm bilgileri öğrenin. Güncel gelişmeler ve Müge Anlı'nın 6 Ekim yayınındaki tüm detaylar burada sizi bekliyor!

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dün kaybı ekranlara gelen Necim Ayıncez, yayının hemen ardından köyündeki dere yatağında ölü olarak bulundu. Necim Ayıncez'in 40 gün önce de kız kardeşinin vefat ettiği öğrenildi.

65 yaşındaki Necim Ayıncez kaybının 5. Gününde ölü olarak bulundu. Ailenin şüphelendiği birlikte yaşadığı Nadide Hanım canlı yayında ailenini sorularını yanıtladı. Nadide Hanım, 'benim bir suçum yok' dedi.

11 yaşındaki amca ve 8 yaşındaki yeğeni 25 Eylül'de Nişantaşı'ndan kaybolmuştu. Ayaz Karakaş ve Doğukan Can Karakaş Müge Anlı izleyicileri sayesinde bulunarak ailesine teslim edildi.

Kayıp adamın babası, annesi ve üvey annesi canlı yayında... Baba Murat Bey, ''Oğlumun kayıp olduğunu 2019 Ekim ayında Adem'den öğrendim, Sefa, Bulgaristan, Gürcistan, ABD, ya da Kanada'ya gitmiş olabilir'' dedi.

ATV CANLI YAYIN İZLE

Televizyon izleyicileri kadar dijital platform kullanıcılarını da düşünen ATV, 2025 yılında canlı yayınlarını yalnızca televizyon ekranlarından değil, aynı zamanda resmi web sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden de izleyiciyle buluşturuyor.

ATV CANLI NASIL İZLENİR?

ATV'nin başarısında, yıllardır devam eden kaliteli yayın politikası, izleyicilerin ilgiyle takip ettiği yapımlar ve her daim güncel kalmayı başaran içerikler etkili oluyor. Gündüz kuşağında izleyicilere keyifli saatler sunan programlar, akşam kuşağında ise aksiyon, dram ve romantizmi bir araya getiren diziler ekranlara taşınıyor.

ATV FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12053 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı (SR): 27500

FEC: 5/6

ATV CANLI YAYIN

