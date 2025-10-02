SON DAKİKA: Marmara Denizi'nde korkutan deprem! Marmara Denizi'nde kaç şiddetinde deprem oldu? Hangi iller hissetti? AFAD, Kandilli son depremler

SON DAKİKA DEPREM | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 14.55'te kaydedilen sarsıntı, İstanbul'da ve çevredeki birçok ilde hissedildi. Vatandaşlar, depremin büyüklüğü ve hangi şehirlerde etkili olduğu sorularına yanıt ararken, kısa süreli paniğe yol açan gelişmeyle ilgili resmi açıklama da yapıldı. Detaylar haberimizde...

MARMARA DENİZİ'NDE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde 5,0 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Saat 14.55'te meydana gelen sarsıntının 6,71 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

MARMARA DENİZİ DEPREMİNİ HANGİ İLLER HİSSETTİ?

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, 5,0 büyüklüğünde meydana gelen Marmara Denizi depremini; Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Bursa ve Kırklareli gibi iller başta olmak üzere çevre illerden hissedildi.