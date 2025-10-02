SON DAKİKA: Marmara Denizi'nde korkutan deprem! Marmara Denizi'nde kaç şiddetinde deprem oldu? Hangi iller hissetti? AFAD, Kandilli son depremler

SON DAKİKA DEPREM | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 14.55'te kaydedilen sarsıntı, İstanbul'da ve çevredeki birçok ilde hissedildi. Vatandaşlar, depremin büyüklüğü ve hangi şehirlerde etkili olduğu sorularına yanıt ararken, kısa süreli paniğe yol açan gelişmeyle ilgili resmi açıklama da yapıldı. Detaylar haberimizde...
MARMARA DENİZİ'NDE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde 5,0 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Saat 14.55'te meydana gelen sarsıntının 6,71 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
#DEPREM Büyüklük:5.0 (Mw) Yer:Marmara Denizi - [18.24 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) Tarih:2025-10-02 Saat:14:55:04 TSİ Enlem:40.80361 N Boylam:27.925 E Derinlik:6.71 km Detay:https://t.co/gN5Jfa4SFI@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 2, 2025
MARMARA DENİZİ DEPREMİNİ HANGİ İLLER HİSSETTİ?
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, 5,0 büyüklüğünde meydana gelen Marmara Denizi depremini; Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Bursa ve Kırklareli gibi iller başta olmak üzere çevre illerden hissedildi.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI
Marmara Denizi depremi sonrası İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Ekiplerimiz incelemelere başladı. Herhangi bir hasar bilgisi yok...
Marmara Denizi'nin Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul'da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır.
Saha ekiplerimiz, şehir genelinde incelemelere başlamıştır.
Vatandaşlarımızdan, hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmamalarını ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini rica ediyoruz.