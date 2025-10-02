Resmi Gazete'de bugün! 2 Ekim 2025 Resmi Gazete kararları

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Resmi Gazete bugün 2 EKİM | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 1 Ekim Çarşamba tarihli 33034. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 2 Ekim Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Özyeğin Üniversitesi İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 7/1/2025 Tarihli ve 2019/9198 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/1/2025 Tarihli ve 2020/18321 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/1/2025 Tarihli ve 2020/35121 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/1/2025 Tarihli ve 2021/59592 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/1/2025 Tarihli ve 2022/53856 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 15/1/2025 Tarihli ve 2020/17505 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 15/1/2025 Tarihli ve 2021/13476 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 15/1/2025 Tarihli ve 2021/27536 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 13/3/2025 Tarihli ve 2020/8869 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/3/2025 Tarihli ve 2023/84433 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri