Bugün Resmi Gazete 3 Ekim Cuma 2025 | Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 3 EKİM | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 3 Ekim Cuma tarihli 33036. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 3 Ekim Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Atılım Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ahşap Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri