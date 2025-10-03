CANLI SKOR ANA SAYFA
Bugün Resmi Gazete 3 Ekim Cuma 2025 | Resmi Gazete kararları

Bugün Resmi Gazete 3 Ekim Cuma 2025 | Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 3 Ekim 2025 tarihli 33036. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 3 Ekim Cuma 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Bugün Resmi Gazete 3 Ekim Cuma 2025 | Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 3 EKİM | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 3 Ekim Cuma tarihli 33036. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 3 Ekim Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

3 Ekim tarihli RESMİ GAZETE kararları için tıklayın👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Atılım Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ahşap Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

👉3 EKİM 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

