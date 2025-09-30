Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Türkiye ekonomisi, son dönemde faiz indirimleriyle hareketlenirken, gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrildi. Enflasyondaki yavaşlama, piyasalarda yeni bir faiz indirimi beklentisini güçlendirirken vatandaşlar, arama motorlarında 'Faiz kararı ne zaman açıklanacak? | Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı beklenti anketi ve tahminler' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

EKİM AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın PPK toplantısı 23 Ekim Perşembe günü yapılacak. Toplantının ardından faiz kararı aynı gün saat 14.00'te duyurulacak.

MERKEZ BANKASI KARARI BEKLENTİ ANKETİ VE TAHMİNLER

AA Finans'ın 26 ekonomistle gerçekleştirdiği Ekim ayı anketinde, politika faizi için medyan beklenti 200 baz puan indirimle yüzde 38,5'e düşüş yönünde. Katılımcıların yüzde 70'i 150-250 baz puan aralığını işaret ederken, yıl sonu politika faizi medyanı yüzde 36,5 olarak belirlendi. Enflasyon hedefi olan yüzde 5'e ulaşma süresi 24 ay olarak güncellendi.

Eylül ayındaki politika metninde Kurulun ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'dan 43,5'e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41,5'ten 39'a indirdiği belirtilmişti.

Enflasyonun ana eğiliminin ağustos ayında yavaşladığı ifade edilen açıklamada, ikinci çeyrekte büyüme öngörülerin üzerinde gerçekleşirken nihai yurt içi talebin zayıf seyrini koruduğunun değerlendirildiği aktarılmıştı.

Analistler, bu ay açıklanacak faiz kararı ve politika metninden alınacak sinyallerin, yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini belirterek, açıklanacak enflasyon verilerinin ekonomi çevrelerinin odağında olduğunu söyledi.

MERKEZ BANKASI EYLÜL AYI FAİZ KARARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), tarafından alınan karara göre, 2025 Eylül ayı faiz oranı yüzde 40,5 oldu. Buna göre, Merkez Bankası faizi 2,5 puan indirdi.

250 baz puan indirerek yüzde 40,5'e düşürülen politika faizi hakkında açıklama paylaşan Merkez Bankası, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 43'ten yüzde 40,5'e indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'dan yüzde 43,5'e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41,5'ten yüzde 39'a indirmiştir" ifadelerini kullandı.