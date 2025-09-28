CANLI SKOR ANA SAYFA
Resmi Gazete'de bugün! 28 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 28 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 28 Eylül 2025 tarihli 33031. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 28 Eylül 2025 Pazar tarihli Resmi Gazete kararları...

Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 08:20
Resmi Gazete'de bugün! 28 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 28 EYLÜL | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 28 Eylül Cumartesi tarihli 33031. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 28 Eylül Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

28 Eylül tarihli RESMİ GAZETE kararları için tıklayın👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İstanbul Atlas Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

👉28 EYLÜL 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

