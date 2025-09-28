MASTERCHEF KİM ELENDİ? 27 Eylül MasterChef'te kim elendi?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
MasterChef Türkiye’de 27 Eylül eleme heyecanı yaşandı. İzleyiciler, “27 Eylül MasterChef’te kim elendi, yarışmaya veda eden isim kim oldu?” sorularının yanıtını merak ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef’te jüri şeflerinin değerlendirmeleri sonucunda yarışmaya veda eden isim belli oldu.

Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 07:35
MasterChef'te kim elendi? 27 Eylül Cumartesi akşamı MasterChef'te elenen isim kim oldu? Türkiye'de 27 Eylül eleme gecesi damga vurdu. İzleyiciler, "27 Eylül MasterChef'te kim elendi, yarışmaya kim veda etti?" sorusunu gündeme taşıdı. Eleme potasına kalan yarışmacılar arasında yaşanan rekabetin ardından bir isim yarışmadan ayrıldı. İşte 27 Eylül MasterChef elenen yarışmacı…

MASTERCHEF TÜRKİYE 2025

TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI

Eylül, Meryem, Muratcan, Hakan, Çağatay, Aslı ve Barış eleme adayı olarak belirlenmişti.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye 2025'e veda eden isim Meryem oldu.

Anasayfa
