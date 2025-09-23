CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler BİM aktüel kataloğu 23 Eylül Salı | Bu Salı Bim'de indirim fırsatı!

Bim aktüel ürünler kataloğu 23 Eylül Salı tarihiyle yayınlandı. Binlerce ürünü uygun fiyata satan Bim, bu hafta da gıda ve kişisel bakım ürünlerini uygun fiyata alma imkanı sundu. Çaydan kahveye, mısır gevreğinden kefire, yoğurttan peynire, ayçiçek yağından pirince bir çok marka ve ürünü indirimli fiyata alabilmeniz için işte 23 Eylül Salı Bim indirim kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 09:10
Demlik Süzen Poşet Siyah Çay Çeşitleri Ahmad Tea 40'lı: 89 TL

Kakaolu Fındık Kreması Nuga 650 g: 175 T

Kakaolu Tahıl Gevreği Nesquik 2x700 g: 149,50 TL

Tam Buğday ve Pirinç Gevreği Special K Kellogg's 400 g: 92,50 TL

Şeker İlavesiz Granola Kellogg's 250 g: 92,50 TL

Hazır Kahve Çeşitleri: 7,50 TL

Çözünebilir Kahve Nescafe Matinal 100 g: 89 TL

Yüksek Proteinli Kakaolu Süt İçim Fit 400 ml: 42,50 TL

Ballı Muzlu Kafir Altınkılıç 250 mk: 27,50 TL

Orman Meyveli Kefir Altınkılıç 1 L: 72,50 TL

Az Yağlı Yoğurt Dost 3000 g: 89,50 TL

Piliç Baget 1 kg Er Piliç: 59,50 TL

Tereyağı 1000 g Yörükoğlu: 369 TL

Az Yağşı Taze Beyaz Peynir 3000 g Peysan: 349 TL

Açıkbüfe Hindi Sosis 430 g Pınar: 79 TL

Dana Macar Salam 2x50 g Namet: 45 TL

Dana Kebap 270 g Namet: 149 TL

Kanola Yağı Mutfağım 5 L Pet: 349 TL

Çubuk Salatalık Turşusu Aysan 670 g: 79,50 TL

Natürel Sızma Zeytinyağı Kent Boringer 500 g: 125 TL

Ekonomik Pilavlık Pirinç Efsane 5 kg: 175 TL

Siyah Zeytin Zeytino 1000 g: 169 TL

Kırmızı Biber Dolgulu Yeşil Zeytin Cem 1000 g: 150 TL

