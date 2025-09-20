CANLI ALTIN FİYATLARI 20 Eylül: Gram, çeyrek altın ne kadar? Güncel altın ve Dolar kuru

DÖVİZ VE ALTIN KURU 20 EYLÜL 2025 | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 20 Eylül 2025 Cumartesi Döviz Kuru...

20 EYLÜL 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

ABD Doları: 41,3339 (Alış)-41,4171 (Satış)

EURO: 48,5635 (Alış)-48,7058 (Satış)

STERLİN: 55,6600 (Alış)-55,9390 (Satış)

1 DOLAR =41,4171 TL

Canlı-Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

20 Eylül 2025 Cumartesi canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 4.902,48

Gram altın satış: 4.903,41

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 8.167,00

Çeyrek altın satış: 8.241,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 16.334,00

Yarım altın satış: 16.493,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 32.567,00

Tam altın satış: 32.860,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 33.140,00

Cumhuriyet altını satış: 33.641,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 33.419,00

Ata altın satış: 33.742,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 20 Eylül Cumartesi günü saat 07.00 itibarıyla alınmıştır.