CANLI ALTIN FİYATLARI 20 Eylül: Gram, çeyrek altın ne kadar? Güncel altın ve Dolar kuru

CANLI ALTIN FİYATLARI 20 Eylül: Gram, çeyrek altın ne kadar? Güncel altın ve Dolar kuru

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 20 Eylül 2025 Cumartesi Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2025 Cumartesi 06:55
CANLI ALTIN FİYATLARI 20 Eylül: Gram, çeyrek altın ne kadar? Güncel altın ve Dolar kuru

DÖVİZ VE ALTIN KURU 20 EYLÜL 2025 | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 20 Eylül 2025 Cumartesi Döviz Kuru...

20 EYLÜL 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

ABD Doları: 41,3339 (Alış)-41,4171 (Satış)

EURO: 48,5635 (Alış)-48,7058 (Satış)

STERLİN: 55,6600 (Alış)-55,9390 (Satış)

1 DOLAR =41,4171 TL

Canlı-Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

20 Eylül 2025 Cumartesi canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 4.902,48

Gram altın satış: 4.903,41

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 8.167,00

Çeyrek altın satış: 8.241,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 16.334,00

Yarım altın satış: 16.493,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 32.567,00

Tam altın satış: 32.860,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 33.140,00

Cumhuriyet altını satış: 33.641,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 33.419,00

Ata altın satış: 33.742,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 20 Eylül Cumartesi günü saat 07.00 itibarıyla alınmıştır.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
