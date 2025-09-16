CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 16 Eylül

BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 16 Eylül

İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 45'in altına düştü. İstanbul'da barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 34,27 olarak ölçüldü. İşte 16 Eylül 2025 Salı İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 10:23
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 16 Eylül

BARAJ DOLULUK ORANLARI 16 EYLÜL | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. İlkbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Kazandere Barajı'nda su miktarı yüzde %8,41 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde %55,68 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise İşte 16 Eylül Salı günü yüzde 34,27 olarak ölçüldü.

💦16 EYLÜL 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

İşte 16 Eylül Salı günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 34,27 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 16 Eylül'de doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %27,55

🚿 Darlık Barajı: %47,75

🚿 Elmalı Barajı: %55,68

🚿 Terkos Barajı: %40,17

🚿 Alibey Barajı: %20,65

🚿 Büyükçekmece Barajı: %37,08

🚿 Sazlıdere Barajı: %34,28

🚿 Istrancalar Barajı: %18,84

🚿 Kazandere Barajı: %8,41

🚿 Pabuçdere Barajı: %24,1

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup veri yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

F.Bahçe'de Kislyak transferi neden gerçekleşmedi?
Edson Alvarez'den Mourinho açıklaması!
DİĞER
Almanlar’ı korku sardı! Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Galatasaray endişesi...
Arz-ı Mev'ud'a "İslam Birliği" tokadı! Ankara'nın Suriye'den Libya'ya KKTC'den Akdeniz'e "felç edici" hamleleri: "İsrail'i Türkiye'nin gazabından ABD kurtaramaz"
"Bunu kabul edemem"
G.Saray tarihi start peşinde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSV-Union Saint-Gilloise maçı bilgileri! PSV-Union Saint-Gilloise maçı bilgileri! 10:57
"Bunu kabul edemem" "Bunu kabul edemem" 10:49
Edson Alvarez'den Mourinho açıklaması! Edson Alvarez'den Mourinho açıklaması! 10:46
İşte G.Saray'da Martinez transferinin perde arkası! İşte G.Saray'da Martinez transferinin perde arkası! 10:44
Karaköprü Belediyespor-Bitlis Özgüzeldere maçı ne zaman? Karaköprü Belediyespor-Bitlis Özgüzeldere maçı nasıl izlenir? Karaköprü Belediyespor-Bitlis Özgüzeldere maçı ne zaman? Karaköprü Belediyespor-Bitlis Özgüzeldere maçı nasıl izlenir? 10:34
G.Saray tarihi start peşinde! G.Saray tarihi start peşinde! 10:20
Daha Eski
Antetokounmpo ve Schröder haddini aştı! Ataman ve Türk bayrağı... Antetokounmpo ve Schröder haddini aştı! Ataman ve Türk bayrağı... 10:19
Athletic Bilbao-Arsenal maçı detayları! Athletic Bilbao-Arsenal maçı detayları! 10:18
F.Bahçe Alanyaspor'u konuk edecek F.Bahçe Alanyaspor'u konuk edecek 09:48
Atakaş Hatayspor-Erciyes 38 FSK maçı ne zaman? Atakaş Hatayspor-Erciyes 38 FSK maçı ne zaman? 09:36
İzmir Çoruhlu FK-Isparta 32 Spor maçı ne zaman? İzmir Çoruhlu FK-Isparta 32 Spor maçı ne zaman? 09:29
Kahta 02 Spor-Adana Demirspor maçı nasıl izlenir? Kahta 02 Spor-Adana Demirspor maçı nasıl izlenir? 09:29