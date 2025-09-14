Türkiye-Almanya EuroBasket maçı öncesi destek paylaşımları

EuroBasket 2025 final maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek olan 12 Dev Adam'a Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Olimpiyat Komitesi'nde destek paylaşımı geldi.
İŞTE O PAYLAŞIMLAR:
🇹🇷 Kararlıyız, bu zafer bizim olacak!Bu akşam Almanya karşısında tarih yazmaya çıkacak 12 Dev Adam'a gönülden başarılar diliyoruz. 🏀🔥Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yiğitleri ve aziz milletimiz tek yürek oldu!Kalplerimizde tek bir haykırış var: Şampiyonluk…

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 14, 2025
Eğer kahraman görmek istiyorsan Türk bayrağı taşıyana bak!🇹🇷#BuYolculukHepimizin • #GururlanTürkiye

— Team Türkiye (@TeamTurkiye) September 14, 2025