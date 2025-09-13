Rusya'da 7,4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı verildi!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Rusya'nın doğusunda yer alan Kamçatka Yarımadası'nda 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından detaylar paylaşılırken, bölgede yaşanan sarsıntı ise endişeye neden oldu. İşte, Rusya depremi hakkında öne çıkan detaylar...

Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi 08:14
Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 111 kilometre doğusu olduğu belirtildi. Açıklamada, depremin 39,5 kilometre derinlikte meydana geldiği, büyüklüğünün 7,4 olduğu aktarıldı.

30 TEMMUZ'DA 8,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

Bölgede 30 Temmuz'da 8,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Kamçatka Yarımadası'nda olan 7,4 büyüklüğündeki depremde can kaybı veya maddi hasar olup olmadığı henüz bilinmiyor.


