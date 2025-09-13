Rusya'da 7,4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı verildi!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 111 kilometre doğusu olduğu belirtildi. Açıklamada, depremin 39,5 kilometre derinlikte meydana geldiği, büyüklüğünün 7,4 olduğu aktarıldı.

30 TEMMUZ'DA 8,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

Bölgede 30 Temmuz'da 8,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Kamçatka Yarımadası'nda olan 7,4 büyüklüğündeki depremde can kaybı veya maddi hasar olup olmadığı henüz bilinmiyor.