CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 12 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 12 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 12 Eylül 2025 tarihli 33015. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 12 Eylül 2025 Cuma tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025 Cuma 06:51 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2025 Cuma 07:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Resmi Gazete'de bugün! 12 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 12 EYLÜL | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 12 Eylül Cuma tarihli 33015. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 12 Eylül Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

12 Eylül tarihli RESMİ GAZETE kararları için tıklayın👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

–– Saç Ekimi Birimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Adalet Akademisi Teşkilatı ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Yerel Kalkınma Hamlesi Programı Uygulama Usul ve Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 13/06/2025 Tarihli ve E: 2023/1, K: 2025/3 Sayılı Kararı

👉12 EYLÜL 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

F.Bahçe'nin son gün bombası R. Madrid'den!
F.Bahçe'den Beşiktaş'a bir transfer daha! Bu ismi kimse duymamıştı
DİĞER
Beşiktaş'ta beklenen veda gerçekleşiyor! İşte yıldız oyuncunun yeni adresi...
12 Eylül 1980 darbesinde işkence görenler anlattı: Yüzbaşı bize burayı Küçük Amerika yapacağız dedi | Kur'an-ı Kerim yasaklı kitaptı!
G.Saray'dan Loyola için yeni teklif!
F.Bahçe'den Yunus Emre harekatı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jota Silva Beşiktaş için İstanbul'da! Jota Silva Beşiktaş için İstanbul'da! 07:03
Jota Silva kimdir, kaç yaşında? Oynadığı takımlar ve önemli bilgiler... Jota Silva kimdir, kaç yaşında? Oynadığı takımlar ve önemli bilgiler... 06:43
Bugünkü maçlar 12 Eylül 2025 Cuma Bugünkü maçlar 12 Eylül 2025 Cuma 06:17
Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi! Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi! 00:10
Jota Silva, Beşiktaş için geliyor! Jota Silva, Beşiktaş için geliyor! 00:10
Tedesco'dan flaş Fred kararı! Bunu kimse beklemiyordu Tedesco'dan flaş Fred kararı! Bunu kimse beklemiyordu 00:10
Daha Eski
Beşiktaş'ta ayrılık yolda! İşte yeni takımı Beşiktaş'ta ayrılık yolda! İşte yeni takımı 00:10
Beşiktaş'ta planlar altüst oldu! Laporte... Beşiktaş'ta planlar altüst oldu! Laporte... 00:10
Ve Onana Trabzon'a ayak bastı! İşte ilk sözleri Ve Onana Trabzon'a ayak bastı! İşte ilk sözleri 00:10
F.Bahçe'ye o isimden müjdeli haber! F.Bahçe'ye o isimden müjdeli haber! 00:10
Yeni transferler oynayacak mı? Buruk'tan flaş karar Yeni transferler oynayacak mı? Buruk'tan flaş karar 00:10
F.Bahçe'de Jhon Duran bilmecesi! F.Bahçe'de Jhon Duran bilmecesi! 00:10