Resmi Gazete'de bugün! 13 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 13 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 13 Eylül 2025 tarihli 33016. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 13 Eylül 2025 Cumartesi tarihli Resmi Gazete kararları...

13 Eylül 2025 Cumartesi 09:24
Resmi Gazete'de bugün! 13 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 13 EYLÜL | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 13 Eylül Cumartesi tarihli 33016. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 13 Eylül Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

13 Eylül tarihli RESMİ GAZETE kararları için tıklayın👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 188)

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– 6 Mayıs 2025 Tarihinde İmzalanan Ekli Asya Kalkınma Bankasının Kamu Garantisi Olmayan Faaliyetlerine İlişkin Mektubun Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10383)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Arasında İstanbul'da Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Küresel Ofisi Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10384)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Arasında Ev Sahibi Ülke Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10385)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Ekli Kroki ve Listede Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın "İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü Teknoloji Geliştirme Bölgesi" Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10386)

–– Ekli Kroki ve Listede Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın "Alanya Teknoloji Geliştirme Bölgesi" Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10387)

–– Ekli Kroki ve Listede Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın "Amasya Teknoloji Geliştirme Bölgesi" Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10388)

–– Ekli Kroki ile Listelerde Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın "Batı Akdeniz Teknokenti Teknoloji Geliştirme Bölgesi TGB-2 Alanı" Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10389)

–– Sahipsiz Hayvanların Kontrol Altına Alınması, Barındırılması, Gözetilmesi ve Bakımlarının Sağlanması Amacıyla "Kahramanmaraş İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği"nin Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10390)

–– Türk Standardları Enstitüsü ve Bağlı İşyerlerinde Öz Büro İş Sendikası Tarafından Alınmış Olan Grev Kararının, Genel Sağlığı ve Millî Güvenliği Bozucu Nitelikte Görüldüğünden Altmış Gün Süreyle Ertelenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10391)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/359, 360, 361, 362, 363, 364, 365)

YÖNETMELİKLER

–– Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 10392)

–– Kilis 7 Aralık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kuyumculuk, Süs Taşları, Takı Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/09/2025 Tarihli ve 13769 Sayılı Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/09/2025 Tarihli ve 13770 Sayılı Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/09/2025 Tarihli ve 13771 Sayılı Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/09/2025 Tarihli ve 13772 Sayılı Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/09/2025 Tarihli ve 13777 Sayılı Kararı

👉13 EYLÜL 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

