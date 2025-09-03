SON DAKİKA: Ağustos ayı enflasyon oranı açıklandı! 2025 Ağustos ayı enflasyon rakamları ne kadar oldu? | TÜİK enflasyon oranı...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 Ağustos enflasyon oranını açıkladı. TÜİK’in yayımladığı ağustos ayı verileri, yıllık ve aylık değişim oranları ile birlikte ekonomistlerin ve vatandaşların en çok merak ettiği başlıkları oluşturuyor. "Ağustos ayı enflasyon oranı ne kadar oldu?" gibi sorular ise gündem olmayı sürdürüyor. İşte, TÜİK tarafından paylaşılan ağustos ayı enflasyon rakamları...

Giriş Tarihi: 03 Eylül 2025 Çarşamba 10:01 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2025 Çarşamba 10:10
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ağustos ayı enflasyon oranlarını kamuoyuyla paylaştı. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği veriler, ekonomik gelişmelerin ve fiyat hareketlerinin güncel göstergesi olarak öne çıkıyor. Açıklanan rakamlarla birlikte, Ağustos ayında tüketici fiyatlarındaki değişim gözler önüne serildi. Peki, ağustos ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? İşte, TÜİK tarafından paylaşılan ağustos ayı enflasyon rakamları...

AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU 2025?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Ağustos ayı enflasyon oranı yüzde 2,04 oldu. Yıllık enflasyon yüzde 32,95 seviyesinde gerçekleşti.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,04 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %21,50 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,95 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %39,62 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK %33,28 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %33,28 artış, ulaştırmada %24,86 artış ve konutta %53,27 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %7,97, ulaştırmada %4,10 ve konutta %8,12 oldu.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK %3,02 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %3,02 artış, ulaştırmada %1,55 artış ve konutta %2,66 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,72, ulaştırmada %0,24 ve konutta %0,46 oldu. (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'de, ana harcama gruplarının genel endeksteki aylık ve yıllık değişime olan etkileri Ek Tablo-5'tedir).

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla, 20 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 119 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %32,71 ARTTI, AYLIK %2,07 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,07 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %21,87 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,71 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %39,07 artış olarak gerçekleşti.

