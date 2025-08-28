CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler KPSS GİRİŞ BELGESİ 2025 | KPSS sınav giriş yeri sorgulama ekranı - Sınav giriş belgesi PDF indir

KPSS GİRİŞ BELGESİ 2025 | KPSS sınav giriş yeri sorgulama ekranı - Sınav giriş belgesi PDF indir

2025 KPSS maratonu için geri sayım devam ediyor. 7 ve 13-14 Eylül'de farklı oturumlarla, ÖSYM başkanlığında düzenlenecek sınav, kamu kadrolarına atanmak isteyen binlerce adayın katılımıyla düzenlenecek. Sınava sayılı günler kala ÖSYM, KPSS giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Adayların sınava giderken yanına alması gereken KPSS giriş belgesi ve tüm detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 14:21
KPSS GİRİŞ BELGESİ 2025 | KPSS sınav giriş yeri sorgulama ekranı - Sınav giriş belgesi PDF indir

KPSS GİRİŞ BELGESİ 2025 | Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için geri sayım devam ediyor. Memur olma hayali kuran yüz binlerce adayın merakla beklediği KPSS sınav giriş yerleri erişime açıldı. 7, 13 ve 14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri, KPSS A Grubu Alan Bilgisi 1. ve 2. gün oturumlarıyla tamamlanacak olan sınava girecek adaylar için KPSS giriş belgesi ve sınav yeri sorgulama ekranını derledik. İşte detaylar...

2025 KPSS SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KPSS sınav giriş yerleri, 28 Ağustos Perşembe günü saat 14.00 itibarıyla erişime açıldı. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde, konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"7 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak 2025-KPSS A Grubu Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri binalara/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 28 Ağustos 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

DİKKAT!

7 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak 2025-KPSS A Grubu Sınavı Genel Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ PDF | TIKLA İNDİR

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

ÖSYM AİS'e Giriş Yapın:

ais.osym.gov.tr adresine gidin.

Alternatif olarak, e-Devlet hesabınızla da giriş yapabilirsiniz.

Giriş Bilgilerinizi Kullanın:

T.C. kimlik numaranız ve ÖSYM aday şifrenizle sisteme giriş yapın.

Şifrenizi unuttuysanız, "Şifremi Unuttum" seçeneğiyle yeni şifre oluşturabilirsiniz.

Sınav Giriş Belgesi Sekmesini Bulun:

AİS ana ekranında, ilgili sınav (ör. 2025 KPSS Lisans veya Alan Bilgisi) için "Sınav Giriş Belgesi" butonuna tıklayın.

Belgeyi İndirin ve Çıktı Alın:

Açılan belgede sınav merkezi, bina, salon ve saat bilgileri yer alır.

Belgeyi PDF formatında indirin ve sınav günü yanınızda götürmek için en az bir kopya yazdırın.

NOT: Sınav giriş belgesi olmadan sınava giriş yapılamaz. Belgenin renkli veya siyah-beyaz olması fark etmez, ancak okunabilir olmalıdır.

