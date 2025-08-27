Adli tatil ne zaman bitiyor 2025? | Mahkemeler ne zaman, hangi tarihte açılacak?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Yargı sisteminin yaz tatili olan adli tatilin sona ermesine kısa zaman kaldı. 20 Temmuz'da başlayan tatille birlikte yalnızca nöbetçi mahkemeler çalışırken Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nca adli tatilin bitmesi için geri sayım başladı. Hukuki işlemleri olan vatandaşlar için yargıda toplu izin kullanımı olarak da bilinen adli tatilin biteceği tarihi ve merak edilenleri sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025 Çarşamba 10:26
Yargı sisteminin her yıl yaz aylarında uyguladığı toplu izin dönemi olan adli tatil, 20 Temmuz'dan beri devam ediyor. Mahkemelerin rutin işlemlerinin askıya alındığı bu süreçte, yalnızca acil ve öncelikli davalar nöbetçi mahkemelerce görülüyor. 2025 yılında adli tatilin ne zaman biteceği ve mahkemelerin hangi tarihte açılacağı merak konusu. Yeni adli yıl, Yargıtay'da düzenlenecek törenle start alacak. İşte 2025 adli tatil takvimi ve merak edilenler...

ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR 2025?

Adli tatil, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102. maddesi uyarınca her yıl 20 Temmuz'da başlar ve 31 Ağustos'ta sona erer. 2025 yılında da bu takvim değişmeyecek. Adli tatil, 31 Ağustos 2025 Pazar günü resmi olarak bitecek. Bu tarihten itibaren mahkemeler, durdurulan dava ve işlemlerine kaldığı yerden devam edecek. Hukuki süreler, adli tatilin bitiminden itibaren bir hafta uzatılmış sayılacak. Örneğin, bir dava süresi 28 Ağustos'ta bitiyorsa, bu süre otomatik olarak 7 Eylül'e kadar uzayacak.

MAHKEMELER NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE AÇILACAK?

Mahkemeler, adli tatilin sona ermesiyle 1 Eylül 2025 Pazartesi günü tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak. Yeni adli yıl, Yargıtay'da düzenlenecek resmi törenle açılacak. Bu tarihten itibaren tüm mahkemeler, rutin duruşma ve yargılama faaliyetlerine dönecek. Nöbetçi mahkemeler dışındaki adliyeler, tatil süresince sınırlı işlem yaparken, 1 Eylül itibarıyla tüm dava türleri için normal işleyiş başlayacak. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmediği için yıl boyunca kesintisiz çalışmaya devam edecek.

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR GÖRÜLÜR?

Adli tatil süresince mahkemeler tamamen kapanmaz; nöbetçi mahkemeler acil ve ivedi davalara bakar. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 103. maddesine göre, ihtiyati tedbir, haciz, delil tespiti, nafaka, velayet, soybağı, iş davaları, iflas, konkordato ve çekişmesiz yargı işleri bu dönemde görülebilir. Ceza davalarında ise tutuklu sanıkların yargılamaları ve soruşturmaları devam eder. Tarafların anlaşması veya bir tarafın talebiyle, bu davalar tatil sonrasına ertelenebilir.

