KYK yurt başvurusu ne zaman 2025? | KYK yurdu başvuru tarihleri

KYK yurt başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Her yıl binlerce öğrencinin başvurduğu ve hazırlık sınıfından doktora öğrencisine kadar milyonlarca eğitim gören gence kalacak yer ve yemek desteği sunan KYK yurtlarına başvuru tarihleri, öğrenciler ve velileri tarafından merak konusu. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla üniversite eğitimini hangi şehir ve okullarda alacağını öğrenen ve bu doğrultuda yurt başvurusu yapmak isteyen adaylar için detayları haberimizde derledik.

KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN 2025?

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurt başvuru takvimini henüz yayımlamadı. Yurt başvurularının Ağustos ayının son haftasına kadar başlaması bekleniyor. Burs ve kredi başvuruları ise genelde üniversiteler açıldıktan sonra Ekim ayında alınıyor. Burs ödemeleri, yatırıldığı ay geriye dönük olarak toplu yapılıyor.

KYK YURDU BAŞVURU TARİHLERİ

2024 yılında KYK yurtlarına başvurular, 20-24 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınmıştı. 2023-2024 Eğitim ve Öğretim döneminde ise KYK yurt başvuruları için 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri belirlenmişti. KYK yurt başvurularının bu yıl da Ağustos'un son haftasında başlaması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

YILLARA GÖRE KYK YURT BAŞVURU TARİHLERİ

2024-2025 | 20-24 Ağustos 2024

2023-2024 | 29 Ağustos-2 Eylül 2023

2022-2023 | 24-28 Ağustos 2022

2021-2022 | 7-12 Eylül 2021

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025-2026 yılı KYK burs başvuru döneminin ekim ayı ortalarında başlaması bekleniyor. Geçen yıl KYK burs ve kredi başvuruları 8-13 Ekim tarihlerinde alınmıştı.

YILLARA GÖRE KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU TARİHLERİ

2024-2025 | 8-13 Ekim 2024

2023-2024 | 12-19 Ekim 2023

2022-2023 | 15-17 Kasım 2022

2021-2022 | 5-10 Kasım 2021