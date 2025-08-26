CANLI SKOR ANA SAYFA
KPSS NE ZAMAN 2025? | KPSS Lisans A Grubu, Genel Yetenek-Genel Kültür, Alan Bilgisi sınav tarihleri

KPSS NE ZAMAN 2025? | KPSS Lisans A Grubu, Genel Yetenek-Genel Kültür, Alan Bilgisi sınav tarihleri

2025 KPSS maratonu için geri sayım başladı. ÖSYM’nin Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) takvimi, kamu kadrolarına atanmak isteyen binlerce adayın ana gündem maddesi oldu. KPSS lisans, A Grubu, Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavları için başvuru ve sınav tarihleri merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2025 Salı 14:00
KPSS NE ZAMAN 2025? | KPSS Lisans A Grubu, Genel Yetenek-Genel Kültür, Alan Bilgisi sınav tarihleri

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), 2025 yılında da kamu kurumlarında memuriyet hayali kuran adayların en önemli gündemi oldu. ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Lisans, A Grubu, Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumları, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgiyle takip ediliyor. ÖSYM'nin 2025 sınav takvimi açıklandı ve başvuru süreçleri için hazırlıklar hız kazandı. Peki KPSS Lisans A Grubu, Genel Yetenek-Genel Kültür, Alan Bilgisi sınav tarihleri ne zaman? İşte detaylar...

KPSS NE ZAMAN 2025?

2025 KPSS Lisans sınav tarihleri ÖSYM tarafından duyuruldu. KPSS, ilk oturumuyla 7 Eylül 2025 tarihinde başlayacak ve son oturumu 14 Eylül'de uygulanacak. İşte tarihler:

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri: 7 Eylül 2025

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): 13-14 Eylül 2025

KPSS Alan Bilgisi: 13 - 14 Eylül 2025

Alan Bilgisi sınavları, iki gün boyunca farklı oturumlarla düzenlenecek. Örneğin, hukuk, iktisat, işletme gibi A Grubu alan bilgisi testleri 13 Eylül'de, mühendislik ve diğer teknik alanlar ise 14 Eylül'de uygulanacak.

KPSS'YE KİMLER KATILABİLİR?

KPSS Lisans sınavına, 4 yıllık lisans programlarından mezun olanlar veya mezun olabilecek durumda olanlar katılabilir. A Grubu kadrolar (müfettişlik, uzmanlık gibi) için genellikle hukuk, iktisat, işletme, maliye gibi bölümlerden mezun olanlar başvururken, B Grubu kadrolar için tüm lisans mezunları sınava girebilir. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu tüm adaylar için zorunlu olup, Alan Bilgisi ve ÖABT ise meslek gruplarına göre seçmelidir. Sınavın geçerlilik süresi genellikle iki yıl olduğundan, 2025 KPSS puanı 2027'ye kadar kullanılabilir. Adayların, başvuru kılavuzunda belirtilen şartları dikkatle incelemesi gerekiyor.

