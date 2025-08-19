CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Resmi Gazete'de bugün! 19 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 19 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 19 Ağustos 2025 tarihli 32991. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 19 Ağustos Salı 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

19 Ağustos 2025 Salı 09:01
Resmi Gazete'de bugün! 19 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 19 AĞUSTOS | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 19 Ağustos Salı tarihli 32991. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 19 Ağustos Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

19 Ağustos tarihli RESMİ GAZETE kararları için tıklayın👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ostim Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

👉19 AĞUSTOS 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

