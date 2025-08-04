SON DAKİKA LGS TERCİH SONUÇLARI! LGS yerleştirme sonuçlarına nasıl ve nereden bakılır? | meb.gov.tr

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih heyecanı sona eriyor. Önemli bir dönüm noktası olan LGS yerleştirme sonuçları, 2025 yılı için bugün Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından erişime açılıyor. Binlerce öğrenci ve veli, sabah saatlerinden itibaren sonuç ekranına odaklanmış durumda. Tercih sürecini tamamlayan adaylar, hangi liseye yerleştiklerini meb.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabilecek. T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini giren öğrenciler, yerleştirme sonuçlarını e-Okul sistemi üzerinden kolayca görüntüleyebilecek. Peki, LGS yerleştirme sonuçlarına nasıl ve nereden bakılır?

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan takvime göre, LGS tercih sonuçları 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü açıklandı.

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

LGS yerleştirme sonuçları meb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle öğrenilebilecek.

LGS TERCİH SONUÇLARINI 2025 ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

LGS TERCİH TAKVİMİ

14-24 Temmuz – Tercih süreci

4 Ağustos – Yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilanı

4-6 Ağustos – 1. nakil başvuruları

8 Ağustos – 1. nakil sonuçları

8-12 Ağustos – 2. nakil başvuruları

14 Ağustos – 2. nakil sonuçları

15-21 Ağustos – Boş kontenjanlar için ek başvurular

22 Ağustos – Komisyonlar tarafından son yerleştirmelerin tamamlanması

LGS tercih takviminin ardından öğrencilerin okullarına kayıt işlemleri başlayacak.