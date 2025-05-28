CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler CANLI ALTIN FİYATLARI 28 Mayıs: Gram, çeyrek altın ne kadar? Güncel altın ve Dolar kuru

CANLI ALTIN FİYATLARI 28 Mayıs: Gram, çeyrek altın ne kadar? Güncel altın ve Dolar kuru

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 28 Mayıs Çarşamba 2025 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2025 Çarşamba 06:53
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
CANLI ALTIN FİYATLARI 28 Mayıs: Gram, çeyrek altın ne kadar? Güncel altın ve Dolar kuru

CANLI ALTIN FİYATLARI 28 MAYIS | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 28 Mayıs Çarşamba 2025 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

28 MAYIS 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

ABD Doları: 39,06 (Alış) - 39,08 (Satış)

EURO: 44,14 (Alış) - 44,27 (Satış)

STERLİN: 52,42 (Alış) - 52,68 (Satış)

1 DOLAR = 39,08 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉28 Mayıs Çarşamba 2025 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

◼Gram altın alış: 4.156,21

◼Gram altın satış: 4.156,51

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

◼Çeyrek altın alış: 6.780,00

◼Çeyrek altın satış: 6.842,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

◼Yarım altın alış: 13.561,00

◼Yarım altın satış: 13.684,00

TAM ALTIN NE KADAR?

◼Tam altın alış: 27.038,00

◼Tam altın satış: 27.243,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

◼Cumhuriyet altını alış: 27.501,00

◼Cumhuriyet altını satış: 27.916,00

ATA ALTIN NE KADAR?

◼Ata altın alış: 27.766,00

◼Ata altın satış: 27.975,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 28 Mayıs Çarşamba günü saat 06.12 itibarıyla alınmıştır.

F.Bahçe'den Grealish çıkarması!
Silva'da geri sayıma geçildi! İşte o teklif
DİĞER
Milli yıldızlar Avrupa’ya damga vurdu! İşte Türk futbolcuların sezon karnesi
Başkan Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: 10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim
Mourinho'yu istediler! O rakam ortaya çıktı
Fenerbahçe Japon yıldızın peşinde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda Turan'ın yeni takımı resmen açıklandı! Arda Turan'ın yeni takımı resmen açıklandı! 00:20
F.Bahçe Beko taraftarıyla şampiyonluğu kutladı! F.Bahçe Beko taraftarıyla şampiyonluğu kutladı! 00:20
Ansu Fati için anlaşma sağlandı! Ansu Fati için anlaşma sağlandı! 00:20
De Bruyne imzayı atıyor! De Bruyne imzayı atıyor! 00:20
Demirel'den Osimhen itirafı! "G.Saray'a geldiğinde..." Demirel'den Osimhen itirafı! "G.Saray'a geldiğinde..." 00:20
Süper Lig'de 37. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Süper Lig'de 37. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 00:20
Daha Eski
G.Saray'dan Yunus Akgün açıklaması! G.Saray'dan Yunus Akgün açıklaması! 00:20
F.Bahçe'den Vecino bombası! F.Bahçe'den Vecino bombası! 00:20
Xabi Alonso'dan Arda Güler kararı! Xabi Alonso'dan Arda Güler kararı! 00:20
G.Saray Gürcü kanat için transfer yarışında! G.Saray Gürcü kanat için transfer yarışında! 00:20
F.Bahçe'de ayrılık kesinleşti! Osayi-Samuel... F.Bahçe'de ayrılık kesinleşti! Osayi-Samuel... 00:20
Osimhen'i böyle duyurdular! Transferde flaş iddia Osimhen'i böyle duyurdular! Transferde flaş iddia 00:20