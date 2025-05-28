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Haberler Haberler AGS geç başvuru ekranı 2025 | MEB Akademi Giriş Sınavı geç başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

AGS geç başvuru ekranı 2025 | MEB Akademi Giriş Sınavı geç başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilki düzenlenecek olan Akademi Giriş Sınavı (AGS) için geç başvuru ekranı açıldı. Binlerce öğretmen adayının başvurduğu sınav için başvuru tarihini kaçıran adaylar, geç başvuruyu değerlendirecek. İki oturumdan oluşan sınava katılmak isteyen adaylar, arama motorlarında 'MEB Akademi Giriş Sınavı geç başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar? ' sorularının cevabını araştırıyor. İşte AGS geç başvuru ekranı ve detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2025 Çarşamba 10:28
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AGS geç başvuru ekranı 2025 | MEB Akademi Giriş Sınavı geç başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

AGS GEÇ BAŞVURU EKRANI 2025 | Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, öğretmen adaylarına yönelik bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Akademi Giriş Sınavı (AGS) için geç başvurular başladı. 20 Mayıs'ta sona eren başvuru tarihlerinin ardından geç başvuru ekranıi 28 Mayıs'ta adayların erişimine açıldı. İşte AGS geç başvuru detayları...

2025 MEB AGS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILR?

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

👉AGS GEÇ BAŞVURU EKRANI 2025 İÇİN TIKLAYIN👈

2025 MEB AGS (AKADEMİ GİRİŞ SINAVI) GEÇ BAŞVURU TARİHİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nca bu yıl ilk kez düzenlenecek AGS'ye başvurular 8 -20 Mayıs 2025 tarihlerinde alındı. Geç başvurular ise 28 Mayıs günü başlayıp aynı gün 23.59'da sona erecek.

13 Temmuz 2025'te düzenlenecek sınavın sonuçları ise 13 Ağustos'ta açıklanacak.

2025 MEB AGS (AKADEMİ GİRİŞ SINAVI) GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından yayımlanan MEB AGS başvuru kılavuzuna göre, 2025 AGS sınav giriş ücreti, her bir oturum için 855₺ olarak belirlendi.

👉MEB AKADEMİ GİRİŞ SINAVI BAŞVURU EKRANI👈

MEB AKADEMİ GİRİŞ SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Öğretmen adaylarına, MEB-AGS kapsamındaki AGS'de 80 soru sorulacak. ÖABT oturumu ise adayların alan bilgisine yönelik olmak üzere 50 sorudan oluşacak. Sınav süresi AGS'de 110 dakika olacaktır. ÖABT'de ise İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Matematik, Fizik, Kimya/Kimya Teknolojisi Testleri 90 dakika; Biyoloji, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi / İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Rehberlik, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi ve Beden Eğitimi Testleri 70 dakika olacaktır.

AGS: 80 SORU - 110 DAKİKA

ÖABT: 50 SORU - 90/70 DAKİKA

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