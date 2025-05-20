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Haberler Haberler 19 Mayıs unutulmadı

19 Mayıs unutulmadı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Süper Lig kulüpleri ve federasyonlar paylaşım yaptı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2025 Salı 06:51
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19 Mayıs unutulmadı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Süper Lig kulüpleri ve federasyonlar paylaşım yaptı.

Beşiktaş: "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz."

Fenerbahçe: "Bu anlamlı günü Türk gençliğine armağan eden Ulu Önderimizi, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygı, minnet, rahmetle anıyoruz."

Galatasaray: "Bağımsızlık fitilini ateşleyen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda ilerlemeyi ilelebet sürdüreceğiz."

Trabzonspor: "Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz."

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: "Milletimizin ve Türk gençliğinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum."

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı yürekten kutluyorum."

TVF: "Başta Ulu Önderimiz olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz."

BAK: RUHUNUZ ŞAD OLSUN

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı ve deftere; "106 yıl önce Samsun'da yaktığınız İstiklal meşalesi, bugün bu topraklarda birlik, huzur ve umut olarak yaşamaktadır. Bir kez daha zat-ı âlinizi, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve hürmetle yâd ediyoruz. Ruhunuz şad olsun" yazdı.

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