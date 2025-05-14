CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 14 Mayıs

BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 14 Mayıs

İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 80'in altına düştü. İstanbul'da barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 79,2 olarak ölçüldü. İşte 14 Mayıs Çarşamba 2025 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2025 Çarşamba 09:57
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 14 Mayıs

BARAJ DOLULUK ORANLARI 14 MAYIS | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. İlkbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde %49,6 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde %92,04 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise İşte 14 Mayıs Çarşamba günü yüzde 79,2 olarak ölçüldü.

💦14 MAYIS 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

İşte 14 Mayıs Çarşamba günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 79,2 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 14 Mayıs'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %91,78

🚿 Darlık Barajı: %82,1

🚿 Elmalı Barajı: %92,04

🚿 Terkos Barajı: %79,37

🚿 Alibey Barajı: %59,26

🚿 Büyükçekmece Barajı: %69,96

🚿 Sazlıdere Barajı: %57,46

🚿 Istrancalar Barajı: %49,6

🚿 Kazandere Barajı: %90,96

🚿 Pabuçdere Barajı: %90,64

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup veri yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

G.Saray Eyüp'ün bonservisini belirledi!
Talisca için flaş transfer iddiası!
DİĞER
Çiğdem Sabancı ile Faruk Bilen yeniden adliyelik... Sabancıların eski damadı, eski eşinin hapis yatmasını istedi!
Başkan Erdoğan çiftçi temsilcilerini Külliye'de ağırladı! Don ve kuraklık mesajı: Her türlü desteği vereceğiz
F.Bahçe'den Raheem Sterling bombası!
Beşiktaş'ta Semih için yeni plan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta Semih için yeni plan! Beşiktaş'ta Semih için yeni plan! 10:00
F.Bahçe'de hedef 18'lik yıldız! F.Bahçe'de hedef 18'lik yıldız! 09:32
Trabzonspor-G.Saray maçı detayları! Trabzonspor-G.Saray maçı detayları! 09:17
G.Saray Eyüp'ün bonservisini belirledi! G.Saray Eyüp'ün bonservisini belirledi! 09:15
Bugünkü maçlar 14 Mayıs Çarşamba 2025 Bugünkü maçlar 14 Mayıs Çarşamba 2025 08:15
G.Saray'da flaş Okan Buruk iddiası! Ayrılık... G.Saray'da flaş Okan Buruk iddiası! Ayrılık... 01:26
Daha Eski
G.Saray'da flaş Okan Buruk iddiası! Ayrılık... G.Saray'da flaş Okan Buruk iddiası! Ayrılık... 01:26
Tekke ve Buruk'tan ortak basın toplantısı! Tekke ve Buruk'tan ortak basın toplantısı! 01:19
35. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 01:19
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 01:19
TFF'den F.Bahçe ve G.Saray'a ret! TFF'den F.Bahçe ve G.Saray'a ret! 01:19
PFDK sevkleri açıklandı! PFDK sevkleri açıklandı! 01:19