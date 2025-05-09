SGK erken emeklilikte yeni düzenleme: Yıpranma payı 13 meslekten kaldırıldı!

SGK ERKEN EMEKLİLİKTE YENİ DÜZENLEME | Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 2025 yılına yönelik erken emeklilik düzenlemeleri, vatandaşların gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Özellikle fiili hizmet süresi zammı, yani yıpranma payı kapsamında yapılan değişiklikler dikkat çekiyor. SGK tarafından yayımlanan 98 sayfalık kapsamlı düzenlemeye göre, bazı meslek gruplarında erken emeklilik hakkı tamamen kaldırıldı. Ancak bu mesleklerde ilave prim günü uygulaması devam edecek. Nisan 2025'te yürürlüğe girecek yeni sistemle, yıpranma payı yalnızca belirli meslekler için geçerli olacak.Hangi mesleklerin kapsam dışı kaldığı, SGK'nın yayımladığı detaylı liste ile netleşti. Bu düzenleme, erken emeklilik planı yapan birçok çalışanı doğrudan ilgilendiriyor. Peki yıpranma payından kaldırılan mesleklerler hangileri?

YIPRANMA PAYI KALDIRILAN MESLEKLER

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2025 yılı itibarıyla erken emeklilikte önemli değişikliklere gitti. Özellikle fiili hizmet süresi zammı (yıpranma payı) uygulamasında kapsam daraltıldı. Bu kapsamda, bazı meslek gruplarının fiili hizmet süresi zammı hakkı kaldırıldı. Aşağıda, bu değişiklikten etkilenen 13 meslek grubunun listesi yer almaktadır:

Gazeteciler



Basın Kartı Yönetmeliği'ne göre basın kartı sahibi olan gazeteciler.

Milletvekilleri



Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri.

PTT Dağıtıcıları



Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'nde dağıtıcı olarak çalışan personel.

İnfaz Koruma Memurları



Ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz ve koruma memurları.

Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele ve Karantina Teşkilatı Personeli



Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı zirai mücadele ve karantina teşkilatlarında çalışanlar.

Veteriner Teşkilatı Personeli



Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı veteriner teşkilatlarında görev yapan personel.

Devlet Tiyatrosu Sanatçıları



Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde sanatçı olarak görev yapanlar.

Havayollarındaki Uçucu Personel



Havayolu şirketlerinde uçucu personel olarak çalışanlar.

Lokomotif Makinistleri



Demiryolu taşımacılığında lokomotif makinisti olarak görev yapanlar.

Gemi Adamları



Denizcilik sektöründe gemi adamı olarak çalışanlar.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Üyeleri



Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda görevli sanatçılar.

Jandarma Genel Komutanlığı Personeli



Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli personel.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Personeli



Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli personel.

Bu meslek gruplarında çalışanlar, Nisan 2025 itibarıyla fiili hizmet süresi zammından yararlanamayacak. Ancak, bu kişilerin daha önce kazandıkları süreler emeklilik yaşından düşülecek. Yeni düzenleme, erken emeklilik planı yapan binlerce çalışanı doğrudan etkiliyor.

YIPRANMA PAYI NASIL UYGULANIYOR?

Her 360 günlük çalışma süresi karşılığında ilave prim günü veriliyor. Bu kapsamda, en fazla 5 yıla kadar ek hizmet süresi kazanılabiliyor. Verilen bu sürenin en fazla 3 yılı, emeklilik yaş haddinden düşülerek erken emeklilik imkânı sağlıyor. Ayrıca, bu ilave süreler için emekli ikramiyesi de ödeniyor.Yer altı işlerinde çalışanlara yönelik herhangi bir süre sınırlaması bulunmazken, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü personeline ise 8 yıla kadar fiili hizmet süresi zammı uygulanabiliyor.

Yıpranma Hakkından Yararlanmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Yıpranma payından yararlanabilmek için çalışanın, bu kapsama giren işlerde en az 3.600 gün (yaklaşık 10 yıl) fiilen çalışmış olması gerekiyor. Ayrıca, emeklilik yaşından indirim alabilmek için de yine en az 3.600 gün yıpranma payı kapsamındaki işlerde çalışma şartı aranıyor.